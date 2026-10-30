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रायपुर में पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में पहुंचे CM साय, छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में करीब 500 करोड़ ट्रांसफर

रायपुर में पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में पहुंचे CM साय ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: शुक्रवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पीएम किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद थे. वहीं कृषि सम्मान निधि के तौर पर दी गई राशि को लेकर मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही प्रदेश के किसानों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी.