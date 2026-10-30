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रायपुर में पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में पहुंचे CM साय, छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में करीब 500 करोड़ ट्रांसफर

कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित किया गया

PM Kisan Samman Nidhi event
रायपुर में पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में पहुंचे CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2026 at 5:35 PM IST

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रायपुर: शुक्रवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पीएम किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद थे. वहीं कृषि सम्मान निधि के तौर पर दी गई राशि को लेकर मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही प्रदेश के किसानों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी.

छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में करीब 500 करोड़ ट्रांसफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज पूरे देश में पीएम किसान उत्सव मनाया जा रहा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की है. पूरे देश के करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 24वीं किस्त के 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है.

हमारे छत्तीसगढ़ में भी 24 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में करीब 500 करोड़ की राशि आई है. मैं प्रदेश के अन्नदाता किसान और भाई-बहन की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. साधुवाद देता हूं. साथ ही साथ हमारे प्रदेश के किसानों को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं.- विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

किसानों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पीएम किसान सम्मान निधि कि 24वीं किस्त है. देश के किसानों के साथ ही छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इससे लाभ मिला है. यह केवल किसानों के सम्मान की राशि नहीं है, बल्कि खेती और उससे जुड़े हुए लोगों के सम्मान का विषय है.

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