सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए CM साय, कहा- शिक्षा से ही बदलेगा समाज का भविष्य

CM साय ने कहा कि संगठित समाज ही राष्ट्र निर्माण की नींव है. उन्होंने समाज के लोगों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 8, 2025 at 8:31 AM IST

3 Min Read
रायपुर. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में सर्व रविदास समाज का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया. जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और राज्य सरकार की विकासकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया.

सामाजिक विकास की असली शक्ति शिक्षा है, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र कृषि, व्यापार, कौशल या व्यक्तिगत विकास का पहला कदम शिक्षा ही है.- विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

शिक्षा ही सामाजिक विकास की असली ताकत: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि विश्वविद्यालय में सर्व रविदास समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी . साय ने कहा कि समाज की प्रगति का आधार शिक्षा है. राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है.

15 मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय संस्थानों से मिले बड़े अवसर: मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य निर्माण के समय जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज प्रदेश में लगभग 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं. इसके साथ ही IIT, IIIT, IIM, लॉ यूनिवर्सिटी, AIIMS, CIPET जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं और छत्तीसगढ़ को शिक्षा का उभरता केंद्र बनाया है.

संगठित समाज से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समाज का संगठित होना समय की आवश्यकता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जिक्र किया. कहा कि इन्हीं मूल्यों पर प्रदेश सरकार 23 महीनों से कार्य कर रही है.

किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी पहलें: उन्होंने हाल ही में लागू किए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख किया. कृषक उन्नति योजना से अन्नदाताओं को सीधा लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना से हर परिवार को पक्का घर, महतारी वंदन योजना से माताओं-बहनों को आर्थिक सुरक्षा, शिक्षक युक्तियुक्तकरण से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात सीएम ने कही.

10 हजार से अधिक युवाओं को मिली नियुक्ति: मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न विभागों में 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता से कराए जाने से युवाओं में नया विश्वास बढ़ा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे.

समाज के लोगों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील: मुख्यमंत्री साय ने सर्व रविदास समाज के लोगों से आग्रह किया कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं और समाज को सशक्त बनाएं.

समारोह में मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई. कार्यक्रम में चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा, सर्व रविदास समाज के प्रदेश अध्यक्ष विजय मेहरा, रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे, दिलीप वासनीकर समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे.

