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रायपुर में संविधान बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा, CM साय बोले- हार का ठीकरा EVM पर फोड़ती है कांग्रेस

रायपुर: रायपुर में गुरुवार को बीजेपी की संविधान बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली गई. मोतीबाग चौक स्थित सुभाष स्टेडियम से शुरू होकर पदयात्रा घड़ी चौक पर समाप्त हुई. इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री-विधायक और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए.

"जब ये लोग जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग और EVM सब ठीक रहता है, लेकिन जब हार जाते हैं तो हार का ठीकरा चुनाव आयोग और EVM पर फोड़ते हैं। अराजकता फैलाने से लोगों का दिल नहीं जीत सकते, लोगों के बीच जाकर अच्छा काम करना होगा- विष्णुदेव साय,सीएम छग

पदयात्रा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा.उन्होंने कहा - पिछले दिनों से कांग्रेस SIR, वोट चोरी और EVM को लेकर देश में अराजकता फैलाने और लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है.इसलिए पूरे देश में जिले-जिले में ये पदयात्रा हो रही है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा - कांग्रेस और इंडी गठबंधन लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रहा है. नेपाल-बांग्लादेश की तरह रिजीम चेंज, तख्तापलट की भाषा बोली जा रही है. मतलब जनता के मतों से ये जीतकर नहीं आएंगे. ये इनको मालूम है तो ये देश के बाहर से लोगों को बुलाकर जैसे CJI है. क्या भाषा थी इनकी कि हम रीजीम चेंज कर देंगे. तख्ता पलट देंगे. इस तरह का शॉर्टकट रास्ता लोकतंत्र में संभव नहीं है.

"ये जनता के मतों से जीतकर नहीं आएंगे, ये इन्हें मालूम है.इसलिए देश के बाहर से लोगों को बुलाने और CJI तक पर टिप्पणी की बात करते हैं. विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, देशवासी इस गलत बात को स्वीकार नहीं करेंगे- किरण सिंहदेव, प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी

रायपुर में संविधान बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)











जब चुनाव जीतो तो सब अच्छा

इस मौके पर किरण सिंहदेव ने कहा कि भारत में जनता का प्यार जीतकर जनता का वोट पाकर ही आप कुछ बन सकते हैं. हमारा देश हमारे देशवासी कभी भी इस तरह की गलत बातों को स्वीकार नहीं करेंगे. भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ अराजकता हटाओ इस तरीके से पूरे देश में जिला मुख्यालय में एक पदयात्रा करके जनता को जागरुक कर रही है. क्योंकि जनता स्वयं इस बात को चाहती है कि इस तरीके से गलत रास्ते से संवैधानिक संस्थाओं को जला देने का बात करके संसद को जला देना संवैधानिक संस्थाओं को जला देना.

संविधान बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब आप चुनाव जीतते हो तो वहां EVM बहुत अच्छा रहता है. SIR बहुत अच्छा है. जहां हार जाते हो वहां दोष दे देते हो. चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्थाओं को देश की जनता सब जानती है समझती है. भारतीय जनता पार्टी इसलिए लोकतंत्र बचाओ ऐसा इस अभियान के तहत पूरे देश में यह कार्यक्रम आयोजित कर रही है. आज रायपुर में इसका आयोजन किया गया.



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