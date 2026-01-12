अमेठी को मिली सीएम ग्रामीण जनता सेवा की बसों की सौगात, इन रूट्स पर 20 फीसदी छूट मिलेगी
अमेठी ARM काशी प्रसाद ने बताया, मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना के तहत पांच बसें मिली है. सोमवार को दो बसों का शुभारम्भ हुआ है.
January 12, 2026
अमेठी: मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा के शुभारम्भ से अमेठी में ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था मजबूती हुई है. जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने सोमवार को आम नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा का शुभारंभ अमेठी बस स्टॉप से किया. इन बसों की यात्रा करने पर आम नागरिकों को किराए में बीस प्रतिशत की छूट मिलेगी.
दैनिक यात्रा में राहत मिलेगी: मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने कहा कि वर्तमान सरकार ग्रामीणों, मजदूरों, किसानों और छात्रों के हित में लगातार जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है. ग्रामीण बस सेवा के शुरू होने से अब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी. खासकर मजदूरों और विद्यार्थियों को दैनिक यात्रा में राहत मिलेगी.
इन रूट्स पर होगा बसों का संचालन: अमेठी ARM काशी प्रसाद ने बताया कि इस योजना के तहत अमेठी से सुल्तानपुर बाया दुर्गा पुर, अमेठी से प्रतापगढ़ बाया बाबू गंज, चिलबिला, अमेठी से गौरीगंज, जामो जगदीशपुर, अमेठी से अठेहा, परशदेपुर रायबरेली, अमेठी भाएं भादर सुल्तानपुर रूट्स पर बसों का संचालन होगा.
बीस प्रतिशत कम किराए में होगी यात्रा: अमेठी ARM काशी प्रसाद ने बताया कि जिले को मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना के तहत पांच बसें मिली है. सोमवार को दो बसों का शुभारम्भ हुआ है. जल्दी ही अन्य तीन बसे आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि अन्य बसों की तुलना में इन बसों का किराया बीस प्रतिशत कम है. इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी. इन रूट्स पर बसों का संचालन बेहतर रहा तो और बसों की मांग करके विस्तार किया जायेगा.
