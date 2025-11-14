यूपी रोडवेज; गांव तक का सफर होगा आसान, लखनऊ रीजन ने तय किए रूट, 20 फीसदी तक कम होगा किराया
परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक ने बताया कि सभी डिपो की तरफ से फाइनल रूट तैयार किया जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 5:00 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा शुरू होनी है. प्रदेश भर में इसके लिए रूट तैयार किए जा रहे हैं. परिवहन निगम इसके लिये खास तैयारी कर रहा है, जिससे यात्रियों को कम किराए में सफर कराया जा सके. लखनऊ रीजन ने भी इस सेवा के लिए रूट तय कर दिए हैं. कुल 29 रूट बनाए गए हैं, जिन पर यात्रियों को सस्ती बस सेवा आने वाले कुछ दिनों में मिलेगी. मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा का किराया साधारण बसों के किराए से 20% कम होगा.
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अमरनाथ सहाय ने बताया कि प्रदेश भर में विभिन्न डिपो से सस्ती ग्रामीण मुख्यमंत्री जनता सेवा का संचालन शुरू कराया जाएगा. इसके लिए सभी डिपो की तरफ से फाइनल रूट तैयार किया जा रहे हैं, जल्द सभी रूट फाइनल हो जाएंगे और बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा.
इन रूटों से होते हुए चलेंगी बसें : रायबरेली में सिरसा घाट तक बस चलेगी. हर रोज चार ट्रिप के लिए बस संचालित की जाएगी. इनमें सिरसा घाट, गुरबक्शगंज, लालगंज के यात्री सफर कर सकेंगे. माझवगांव, हलोर, महाराजगंज, रायबरेली परसेदपुर, छतोह, नसीराबाद रूट पर बस चलाई जाएगी. सरेनी, महारानीगंज, खीरों, गुरुबख्शगंज के लिए बस चलाई जाएगी. उप नगरीय डिपो की बसें चारबाग से मौरावां के बीच चलाई जाएंगी.
उपनगरीय डिपो की ही बस चारबाग से मौरावां और असोह के लिए चलेगी. उपनगरीय डिपो की बस चारबाग, मोहनलालगंज और गोसाईंगंज के लिए संचालित होगी. उपनगरीय डिपो की बस चारबाग, मौरावां, बक्सर के लिए चलाई जाएगी. उप नगरीय डिपो की ही बस चारबाग से चौपाई के बीच संचालित होगी. इसी डिपो की बस चारबाग मौरावां और सरैया के लिए भी जाएगी. इन बसों से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी.
हैदरगढ़ डिपो की बस चारबाग, बीबीपुर, चारबाग, मौरावां, ऊंचा गांव, चारबाग, गंगागंज, नगराम, चारबाग, निगोहां, चारबाग, मौरावां, दुबेपुर, पसारी, चारबाग, मौरावां, हिलौली, चारबाग, मौरावां, चंद्रपुर, चारबाग सेहगो के लिए भी संचालित होंगी. चारबाग डिपो की बस बड़बल, जगदीशपुर के लिए चलेगी. चारबाग से किशनी के लिए बस संचालित होगी. कैसरबाग डिपो से मोहान वाया मलिहाबाद बस चलाई जाएगी.
कैसरबाग डिपो से नीमसार वाया जेहटा के लिए, तिर्वा वाया गोदलामऊ के लिए, अमेठी वाया तीर गांव के लिए, महिगवां वाया पहाड़पुर के लिए, दौलतपुर वाया बुढ़वल के लिए भी बस संचालित होगी. कैसरबाग से शुकुल बाजार वाया गंगागंज, बाबागंज वाया कुम्हरावां, नीमसार बाय रालामऊ, पुरवा वाया मोहनलालगंज के लिए भी बस संचालित होगी. हर रूट पर एक से लेकर दो बसों की संख्या निर्धारित की गई है. यह बसें चार ट्रिप से लेकर छह ट्रिप के लिए संचालित होंगी.
