यूपी रोडवेज; गांव तक का सफर होगा आसान, लखनऊ रीजन ने तय किए रूट, 20 फीसदी तक कम होगा किराया

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा शुरू होनी है. प्रदेश भर में इसके लिए रूट तैयार किए जा रहे हैं. परिवहन निगम इसके लिये खास तैयारी कर रहा है, जिससे यात्रियों को कम किराए में सफर कराया जा सके. लखनऊ रीजन ने भी इस सेवा के लिए रूट तय कर दिए हैं. कुल 29 रूट बनाए गए हैं, जिन पर यात्रियों को सस्ती बस सेवा आने वाले कुछ दिनों में मिलेगी. मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा का किराया साधारण बसों के किराए से 20% कम होगा.



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अमरनाथ सहाय ने बताया कि प्रदेश भर में विभिन्न डिपो से सस्ती ग्रामीण मुख्यमंत्री जनता सेवा का संचालन शुरू कराया जाएगा. इसके लिए सभी डिपो की तरफ से फाइनल रूट तैयार किया जा रहे हैं, जल्द सभी रूट फाइनल हो जाएंगे और बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा.







इन रूटों से होते हुए चलेंगी बसें : रायबरेली में सिरसा घाट तक बस चलेगी. हर रोज चार ट्रिप के लिए बस संचालित की जाएगी. इनमें सिरसा घाट, गुरबक्शगंज, लालगंज के यात्री सफर कर सकेंगे. माझवगांव, हलोर, महाराजगंज, रायबरेली परसेदपुर, छतोह, नसीराबाद रूट पर बस चलाई जाएगी. सरेनी, महारानीगंज, खीरों, गुरुबख्शगंज के लिए बस चलाई जाएगी. उप नगरीय डिपो की बसें चारबाग से मौरावां के बीच चलाई जाएंगी.