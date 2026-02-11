ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा; पहले फेज में मेरठ के कुल 13 रूटों पर दौड़ेंगी रोडवेज बसें

परिवहन निगम ने दूर दराज के क्षेत्रों तक सामान्य से 20 फीसदी कम किराए में बसों का संचालन शुरू किया है.

मेरठ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत.
मेरठ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा की कवायद. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 2:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : परिवहन निगम ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा माध्यम से मेरठ शहर से ग्रामीण क्षेत्र तक पैठ बनाने की तैयारी को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. पहले चरण में परिवहन निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों तक सामान्य से 20 फीसदी कम किराए में 13 मार्गों पर बसों का संचालन शुरू किया है. अभी तक यात्रियों को बसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है.

मेरठ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के विस्तार. (Video Credit : ETV Bharat)

UPSRTC मेरठ के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक नई स्कीम मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू की गई है. इसमें रोडवेज बसों में सामान्य किराए के मुकाबले 20 प्रतिशत किराया कम होगा. फिलहाल मेरठ जिले के अलग अलग 13 मार्ग चिन्हित करके शुरुआत की जा रही है. यह मार्ग जिला मुख्यालय को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ते हैं. शुरुआत में चिन्हित 13 मार्गों पर 13 बसें ही चलाई जा रही हैं.

क्षेत्रीय प्रबंधक का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा के माध्यम से ऐसे लोगों को भी राहत मिल सकेगी जो कि शहर में टेंपो वगैरह में बैठकर आते थे या अन्य माध्यमों का प्रयोग उन्हें बसों के उपलब्ध नहीं रहने की वजह से करना पड़ता था. ऐसे में जिले के दूर दराज के क्षेत्रों तक परिवहन निगम की बसों के माध्यम से अब सफर करना आसान होगा. इसके अलावा सड़क हादसों पर भी नियंत्रण हो सकेगा. क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक की मानें तो सभी रूटों का फीडबैक लिया जा रहा है. जिन रूट पर भी यात्रियों की संख्या अधिक होगी, वहां परिवहन निगम बसों की संख्या भी उसी आधार पर बढ़ाने का निर्णय लेगा.


इन रूट पर चल रहीं बसें


UPSRTC की मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के तहत मेरठ डिपो से 5 रूट पर बसों को लगाया है. सोहराबगेट डिपो की तरफ से 8 रूटों पर बस लगाई गई हैं. मेरठ डिपो के स्टेशन प्रभारी आसिफ अली ने बताया कि बाकी बचे रूटों पर भी जल्द ही जनता बस सेवा का संचालन शुरू कराया जाएगा. मेरठ से खेकड़ा रूट पर जानी, कुराली, डालूहेड़ा, बालैनी समेत पिलाना भट्टा, अमीनगर सराय, पांचली, खेकड़ा तक रोडवेज बसें लगाई गई हैं. इसी प्रकार मेरठ से भोला झाल, सतवाई रूट पर खड़ौली, पेपला, शेखपुरी तक नियमित रोडवेज का संचालन होगा.

मेरठ से ही से लोहड्डा रूट पर पड़ने वाले मलियाना, पांचली खुर्द, जानी खुर्द, सिवालखास तक के यात्रियों को अपनी यात्रा तय करने में आसानी होगी. ऐसे ही मेरठ से निरपुड़ा तक के रूट पर पड़ने वाले जंगेठी, दबथुआ, नानू, काकेपुर, भूनी चौपला, छुर, गोटका, पांचली, पारसी, , बटावदा, बायवाला, मिंडकाली, भड़ल जैसे जिला मुख्यालय से दूर स्थित गांवों तक रोडवेज बसों का संचालन अब हो रहा है.

मेरठ के सिवाया और मोदीनगर रूट पर ग्रामीण रोडवेज का संचालन शुरू किया गया है. ये बस मोदीपुरम, जाटौली होते हुए कंकरखेड़ा, शोभापुर, खड़ौली, सुभारती यूनिवर्सिटी होते हुए परतापुर, भूड़बराल, गोविंदपुरी के बाद मोदीनगर तक संचालित की जा रही हैं. इसी प्रकार मेरठ के ही सोहराबगेट डिपो से भी जिले के दूसरे छोर तक बसें लगाई गई हैं. जिनमें मेरठ-किला परिक्षितगढ़ रूट शामिल हैं. यहां अब्दुल्लापुर, छिलोरा, मेदपुर, भावनपुर, पचपेड़ा, स्याल, नंगला शाहू, जई, खजूरी, किला परीक्षितगढ़ तक रोडवेज आवाजाही करेगी.

इसी प्रकार मेरठ के सोहराबगेट डिपो से राधना रूट को निर्धारित करते हुए इस रूट के गांव गोकुलपुर, छोटा हसनपुर, सिसौली, मऊखास, भटीपुरा, हसनपुर, माछरा, शोल्दा, नंगली किठौर, ईसापुर गांव के लोगों को उनके गांव के बाहर ही बस मिल सकेगी. मेरठ से गजरोला-हसनपुर रूट पर भी ग्रामीण सेवा की बस दौड़नी शुरू हो गई है. गोकुलपुर, छोटा हसनपुर, सिसौली, मऊखास, भटीपुरा, हसनपुर, माछरा, सोल्दा, होते हुए परिवहन निगम की बस नगली किठौर, शाहजहांपुर, नानपुर, लोदीपुर, दोताई, गढ़ मुक्तेश्वर, ब्रजघाट, गजरोला होते हुए हसनपुर तक चलाई जा रही है.

यह भी पढ़ें : रायबरेली: DM ने हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण बस सेवा का किया शुभारंभ

यह भी पढ़ें : यूपी रोडवेज; गांव तक का सफर होगा आसान, लखनऊ रीजन ने तय किए रूट, 20 फीसदी तक कम होगा किराया

TAGGED:

UPSRTC
CM RURAL BUS SERVICE MEERUT
TRANSPORT SERVICES IN UP
UPSRTC MEERUT
CHIEF MINISTER RURAL BUS SERVICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.