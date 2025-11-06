ETV Bharat / state

"जननायक राज करेगा, खलनायक नहीं", बिहार चुनाव प्रचार में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का विरोधियों पर निशाना

बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( ETV BHARAT )