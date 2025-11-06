"जननायक राज करेगा, खलनायक नहीं", बिहार चुनाव प्रचार में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का विरोधियों पर निशाना
जिन्होंने घोटाले किए, जनता को कष्ट दिया वो खलनायक बिहार पर भी राज नहीं करेंगे-सीएम रेखा गुप्ता
Published : November 6, 2025 at 4:52 PM IST
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ मतदान जारी है, तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार भी जोरों पर है. बीते तीन दिनों से बिहार में डेरा डाले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया. उन्होंने कहा कि बिहार में जो जनता के नायक हैं, वहीं जननायक राज करेगा. जिन्होंने घोटाले किए, जनता को कष्ट दिया वैसे खलनायक को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बीते 15-20 सालों से बिहार एनडीए के शासन में विकास की राह पर चल रहा है, वह जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि "मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी और पिछली बार से सीटें भी ज़्यादा आएंगी. भ्रष्टाचार जिन्होंने किया, जिन्होंने जनता का पैसा खाया…ऐसे खलनायक जेल की हवा खाएंगे. और जो उल्टी-सीधी बातें करके जनता को पथ भ्रमित करना चाहते हैं, ऐसे नालायक विदेश जाएंगे और छुट्टियां मनाएंगे."
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बिहार में आज चार चुनावी सभाएं हैं, एक सभा नवादा में सुबह संपन्न हुई, एक गया जिला में और दो सभा रोहतास जिले में निर्धारित है. उसके बाद वह दिल्ली लौट आएंगी. बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बिहार विधानसभा में प्रचार अभियान जारी था.
राहुल गांधी पर निशाना
अपने प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री ने बुधवार को सबसे पहले तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब में माथा टेका और बिहार व देश की शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना की. अपने प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुला गांधी पर तीखा हमला बोला ओर कहा कि वह अपने चुनावी प्रचार अभियान में अब सेना को भी कीचड़ में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.
मुख्यमंत्री ने अरवल, गया शहर और औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर भी कटाक्ष किया और कहा कि 'राजद वालों के बारे में सब कहते हैं कि ऐसा कोई ‘सगा’ नहीं, जिसे इन लोगों ने ‘ठगा’ नहीं. उन्होंने कहा कि जो लोग कभी पशुओं के चारे तक को खाने से पीछे नहीं हटे, वे आज जनता को झूठ और भ्रम का चारा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन बिहार की जनता अब समझदार है और इनकी चालों में आने वाली नहीं. मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि बिहार ने एक समय ‘जंगलराज’ का दौर देखा था, साथ ही अंधकार, अपराध और भ्रष्टाचार का युग.
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को उस दौर से निकालकर कानून-व्यवस्था और विकास की नई राह पर आगे बढ़ाया है.
