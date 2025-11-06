ETV Bharat / state

"जननायक राज करेगा, खलनायक नहीं", बिहार चुनाव प्रचार में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का विरोधियों पर निशाना

जिन्होंने घोटाले किए, जनता को कष्ट दिया वो खलनायक बिहार पर भी राज नहीं करेंगे-सीएम रेखा गुप्ता

CM REKHA GUPTA IN BIHAR
बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2025 at 4:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ मतदान जारी है, तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार भी जोरों पर है. बीते तीन दिनों से बिहार में डेरा डाले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया. उन्होंने कहा कि बिहार में जो जनता के नायक हैं, वहीं जननायक राज करेगा. जिन्होंने घोटाले किए, जनता को कष्ट दिया वैसे खलनायक को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बीते 15-20 सालों से बिहार एनडीए के शासन में विकास की राह पर चल रहा है, वह जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि "मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी और पिछली बार से सीटें भी ज़्यादा आएंगी. भ्रष्टाचार जिन्होंने किया, जिन्होंने जनता का पैसा खाया…ऐसे खलनायक जेल की हवा खाएंगे. और जो उल्टी-सीधी बातें करके जनता को पथ भ्रमित करना चाहते हैं, ऐसे नालायक विदेश जाएंगे और छुट्टियां मनाएंगे."

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बिहार में आज चार चुनावी सभाएं हैं, एक सभा नवादा में सुबह संपन्न हुई, एक गया जिला में और दो सभा रोहतास जिले में निर्धारित है. उसके बाद वह दिल्ली लौट आएंगी. बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बिहार विधानसभा में प्रचार अभियान जारी था.

CM REKHA GUPTA IN BIHAR
सीएम ने साधा विरोधियों पर निशाना (ETV BHARAT)

राहुल गांधी पर निशाना
अपने प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री ने बुधवार को सबसे पहले तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब में माथा टेका और बिहार व देश की शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना की. अपने प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुला गांधी पर तीखा हमला बोला ओर कहा कि वह अपने चुनावी प्रचार अभियान में अब सेना को भी कीचड़ में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.

CM REKHA GUPTA IN BIHAR
बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम रेखा (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने अरवल, गया शहर और औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर भी कटाक्ष किया और कहा कि 'राजद वालों के बारे में सब कहते हैं कि ऐसा कोई ‘सगा’ नहीं, जिसे इन लोगों ने ‘ठगा’ नहीं. उन्होंने कहा कि जो लोग कभी पशुओं के चारे तक को खाने से पीछे नहीं हटे, वे आज जनता को झूठ और भ्रम का चारा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन बिहार की जनता अब समझदार है और इनकी चालों में आने वाली नहीं. मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि बिहार ने एक समय ‘जंगलराज’ का दौर देखा था, साथ ही अंधकार, अपराध और भ्रष्टाचार का युग.

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को उस दौर से निकालकर कानून-व्यवस्था और विकास की नई राह पर आगे बढ़ाया है.

ये भी पढ़ें- सीएम रेखा गुप्ता ने तख्त श्री हरमंदिर जी में टेका मत्था, मांगी देश के लिए दुआ

ये भी पढ़ें- दिल्ली CM ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक; प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग से लगाई गईं कई टीमें, साथ ही दिए ये निर्देश

TAGGED:

DELHI CM REKHA GUPTA
CM REKHA TARGETS RJD CONGRESS
BIHAR ELECTIONS 2025
बिहार में सीएम रेखा
CM REKHA GUPTA IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.