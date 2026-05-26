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CM रेखा गुप्ता की कोशिश लाई रंग, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में वर्षों बाद पहुंची बिजली

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी स्थित हर्ष विहार ए-3 की गली नंबर 23-24 में रहने वाले दर्जनों परिवार ने बिजली पहुंचने पर सीएम को दिया धन्यवाद

हर्ष विहार में वर्षों बाद पहुंची बिजली,लोगों के जीवन में आयी नई उम्मीदें
हर्ष विहार में वर्षों बाद पहुंची बिजली,लोगों के जीवन में आयी नई उम्मीदें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 2:34 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली को देश की राजधानी का दर्जा मिला है और जहां यहां चौड़ी सड़कें, मेट्रो नेटवर्क और ऊंची इमारतें विकास की तस्वीर पेश करती हैं लेकिन इसी दिल्ली में एक ऐसा इलाका भी है, जहां लोग पिछले कई वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के बिना जिंदगी जीने को मजबूर थे उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी स्थित हर्ष विहार ए-3 की गली नंबर 23-24 में रहने वाले दर्जनों परिवार वर्षों तक अंधेरे में रहने को मजबूर रहे न बिजली, न पक्की नालियां, न साफ पानी और न ही सफाई की कोई व्यवस्था.

ईटीवी भारत की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट में छलका लोगों का दर्द : ईटीवी भारत की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट में इलाके के लोगों का दर्द साफ दिखाई दिया स्थानीय निवासियों ने बताया कि रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था. गर्मी के दिनों में बिना पंखों के रहना मुश्किल हो जाता था बच्चे पसीने में पढ़ाई करते थे और महिलाएं बिना बिजली के खाना बनाने को मजबूर थीं इलाके में जलभराव और गंदगी की समस्या ने हालात को और बदतर बना दिया था। खाली प्लॉटों में गंदा पानी जमा रहता था, जिससे मच्छरों का आतंक बना रहता था.

ईटीवी भारत की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट में छलका लोगों का दर्द (ETV Bharat)

लोगों को खुद ही पंप लगाकर निकालना पड़ता था पानी : साल 2020 में यहां रहने आए अखिलेश ने बताया कि दिल्ली में रहकर भी ऐसा लगता था जैसे किसी पिछड़े गांव में जीवन गुजार रहे हों उन्होंने कहा कि लोगों को खुद ही पंप लगाकर पानी निकालना पड़ता था क्योंकि इलाके में नालियां तक नहीं थीं. स्थानीय महिलाओं ने भी प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताई. उनका कहना था कि नगर निगम की टीमें औपचारिक जांच करने तो आती थीं, लेकिन गंदगी और जलभराव की समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया गया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद ए-3 क्षेत्र में पहुंची बिजली: अब इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर आई है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद हर्ष विहार ए-3 क्षेत्र में बिजली पहुंचनी शुरू हो गई है. ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं और अब तक 36 परिवारों को नए बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री ने जन सेवा सदन में इन परिवारों से मुलाकात भी की. लोगों ने वर्षों बाद घरों में पहुंची रोशनी पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया.

वर्ष 2018 से चल रही थी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया
वर्ष 2018 से चल रही थी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया (ETV Bharat)

क्षेत्र के बीजेपी विधायक ने सीएम रेखा को दिया धन्यवाद : भाजपा विधायक और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र महाजन, चेयरमैन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी एवं भाजपा विधायक ने कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ़ जुमले दिए, जबकि ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया.उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से बिजली कनेक्शन दिलाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी एवं माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के प्रयासों से पूरा किया गया.आज 36 परिवारों को बिजली के नए कनेक्शन मिल गए हैं. इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ.

दिल्ली सरकार इस प्रकार हर नागरिक की चिंता करते हुए लगातार विकास कार्य कर रही है. यह अपने आप में एक सकारात्मक सोच और जनसेवा का उदाहरण है.वहीं, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है।

वर्ष 2018 से चल रही थी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया
भाजपा विधायक और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र महाजन ने कहा कि वर्ष 2018 से बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी के प्रयासों की सराहना की.

वर्ष 2018 से चल रही थी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया
वर्ष 2018 से चल रही थी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया (ETV Bharat)

बिजली आने से लोगों के जीवन में आयी नई उम्मीदें
वर्षों बाद हर्ष विहार के इन परिवारों के घरों में रोशनी जरूर पहुंची है, लेकिन इलाके के लोग आज भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर राजधानी दिल्ली में ऐसी स्थिति थी, तो विकास आखिर कहां था. फिलहाल बिजली आने से लोगों के जीवन में नई उम्मीद जरूर जगी है और बच्चों की पढ़ाई से लेकर घरेलू काम तक अब पहले से आसान हो सकेंगे.

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