दिल्ली के जर्जर EWS फ्लैट्स का होगा कायाकल्प, पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन से लेकर क्या खास?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को जहांगीरपुरी और भलस्वा में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निरीक्षण किया. .
Published : December 9, 2025 at 6:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को भलस्वा और जहांगीरपुरी में बने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फ्लैटों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने इन महत्वाकांक्षी आवास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया, जो वर्षों से खाली पड़े थे और अब उन्हें झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को आवंटित करने की तैयारी चल रही है. ये फ्लैट जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के तहत बनाए गए थे, लेकिन पिछली सरकारों की कथित लापरवाही के कारण ये जर्जर हालत में पहुंच गए थे.
सीएम ने किया खाली पड़े EWS फ्लैट्स का निरीक्षण : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाली पड़े EWS फ्लैट्स के निरीक्षण के दौरान इन मकानों की जर्जर हालत में सुधार, पार्किंग, बाजार, स्कूल, आंगनवाड़ी, ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने का निर्देश दिया. ताकि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान मिल सके और उनका छत का सपना पूरा हो सके.
पुराने फ्लैटों की मरम्मत कर देने के वादे को निभाया: निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री गुप्ता ने 50,000 पुराने फ्लैटों की मरम्मत और नवीनीकरण के माध्यम से झुग्गीवासियों को 'पक्का घर' देने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 2011 में करोड़ों रुपये खर्च करके बने ये फ्लैट सरकारी उपेक्षा के कारण अब जर्जर हो चुके हैं, और इन्हें दोबारा रहने लायक बनाने के लिए सरकार को करोड़ों रुपये फिर से खर्च करने पड़ रहे हैं.
#WATCH दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, " दिल्ली में लाखों गरीब परिवार जो झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं, जो पिछली सरकारों के राज में उनके लिए केवल बाते होती थीं, उनके लिए कभी कोई काम नहीं हुआ, आज वर्तमान सरकार उन सभी गरीब परिवारों को अपनी छत मिले, इसके लिए काम कर… https://t.co/GM2Zv8tlI5 pic.twitter.com/hBYRRd0yVO— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2025
फ्लैट्स की मरम्मत को लेकर केजरीवाल पर बोला हमला : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलस्वा में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निरीक्षण करते हुए पूर्व की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला कहा कि पिछली सरकारों के राज में गरीब परिवारों के लिए केवल बड़ी-बड़ी बाते होती थीं, उनके लिए कभी कोई काम नहीं हुआ. हमारी सरकार इन फ्लैट्स की मरम्मत कराकर बेघर लोगों को सौंपेगी.उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की मंशा थी कि गरीब बिना व्यवस्थाओं के झुग्गियों में ही पड़े रहें. केजरीवाल सरकार ने गरीबों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलस्वा, जहांगीरपुर में EWS फ्लैट्स का निरीक्षण किया। pic.twitter.com/DiNymX0R66— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2025
फ्लैटों के पुनर्विकास की योजना पर तेजी से काम शुरू : मुख्यमंत्री ने कहा कि भलस्वा में इन फ्लैट्स का काम 2016 में पूरा किया गया था, लेकिन बीते 9 सालों में इनकी हालत खराब हो चुकी है. दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के परिवारों को आधुनिक और सुरक्षित आवास देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसके मद्देनजर फ्लैटों के पुनर्विकास की योजना पर तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उन सभी गरीब परिवारों को अपनी छत मिले, इसके लिए काम कर रही है. हमने जो योजना दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों के लोगों के लिए बनाई है. उसमें इन फ्लैट्स को पूरी तरह से मॉडल बनाकर जहां हर प्रकार की सुविधा होगी...एक ऐसा मॉडल दिल्ली सरकार तैयार कर रही है, जो दिल्ली के लाखों गरीब परिवारों के लिए केवल सपना था लेकिन वो सपना अब साकार होगा और इसी सरकार के कार्यकाल में साकार होगा...
ये भी पढ़ें :