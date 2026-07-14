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सीएम रेखा गुप्ता ने किया 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर ‘मयूर’ का अनावरण

सीएम रेखा गुप्ता ने किया 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर ‘मयूर’ का अनावरण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर ‘मयूर’ का अनावरण किया. समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने चैंपियनशिप के बहुप्रतीक्षित आधिकारिक ट्रेलर को भी लॉन्च किया. शुभंकर ‘मयूर’ के प्रतीकात्मक महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधिकारिक शुभंकर ‘मयूर’ भारत के राष्ट्रीय पक्षी से प्रेरित है, जो ऊर्जा, उत्साह, जीवंतता और सकारात्मकता का संचार करता है. विशेष बात यह है कि मयूर के पंखों में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी देशों के राष्ट्रीय ध्वजों को खूबसूरती से पिरोया गया है, जो ‘वसुधैव कुटुंबकम’ और खेल भावना के वैश्विक संदेश को दर्शाता है.

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी मिलना गर्व की बात

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी मिलने पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन राष्ट्रीय राजधानी की आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेजोड़ संगठन क्षमता और वैश्विक खेलों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है. एशियाई खेलों से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों तक, दिल्ली का इतिहास सफल और भव्य आयोजनों का साक्षी रहा है. दिल्ली सरकार का संकल्प हमारे युवाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करना है ताकि दिल्ली को देश की अग्रणी ‘खेल राजधानी’ के रूप में स्थापित किया जा सके.

आयोजन विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्रदान करेगा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत की टीम घरेलू मैदान पर प्रतियोगिता में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी और देश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे. यह प्रतियोगिता भारतीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्रदान करेगी और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर आयोजन समिति, खेल विभाग, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्वयंसेवकों और सभी सहयोगी संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी खेल संस्कृति, उत्कृष्ट अवसंरचना और आतिथ्य की मिसाल पेश करने के लिए तैयार है. उन्होंने सभी प्रतिभागी देशों और खिलाड़ियों का राजधानी में स्वागत करते हुए प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं.