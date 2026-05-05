दिल्ली के मुकुंदपुर में नाले में गिरने से बच्ची की मौत पर सीएम रेखा सख्त्, कहा- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
नाले में गिरने से हुई बच्ची की मौत पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया गहरा शोक,मुख्यमंत्री के निर्देश पर आईएंडएफसी विभाग के जेई सस्पेंड
Published : May 5, 2026 at 6:14 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुकुंदपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सरकारी लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली. खुले नाले में गिरकर दो साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि आखिर कब तक लापरवाही का खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यक्त किया गहरा शोक : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलस्वा डेयरी स्थित मुकुंदपुर इलाके के एक खुले नाले में गिरने से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है. इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ( आईएंडएफसी) के एक जूनियर इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
उन्होंने सभी संबंधित विभागों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में खुले नालों व जान-माल के लिए खतरा पैदा करने वाले स्थलों की पहचान कर उन्हें तुरंत दुरुस्त करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सीधे जवाबदेही तय होगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना ही इस बच्ची के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
सरकारी विभागों की लापरवाही का नतीजा : स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहला हादसा नहीं है. यह घटना सरकारी विभागों की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है. पहले भी कई बार बच्चे इस नाले में गिर चुके हैं, लेकिन समय रहते उन्हें बचा लिया गया. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, नाले की गहराई काफी ज्यादा है और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. इसके बावजूद संबंधित फ्लड विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
रविवार शाम को खुले नाले में गिरने से हुई थी बच्ची की मौत
बता दें कि यह घटना रविवार शाम को हुई, जब बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. स्थानीय लोगों ने घटना के लिए नगर निगम अधिकारियों को दोषी ठहराया था. रविवार शाम को बच्ची घर से खेलने के लिए बाहर निकली थी और लापता हो गई. उसके परिवार और पड़ोसियों ने कई घंटों तक उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली. पास से बहने वाले एक खुले नाले में उसके गिरने की आशंका से स्थानीय लोगों और पुलिस ने आसपास तलाशी शुरू की. कई प्रयासों के बाद बच्ची नाले में कीचड़ में फंसी हुई मिली. उसे तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लोगों ने बताया कि नाला गहरा और खुला है, जिससे बच्चों के लिए लगातार खतरा बना रहता है.
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