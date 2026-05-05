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दिल्ली के मुकुंदपुर में नाले में गिरने से बच्ची की मौत पर सीएम रेखा सख्त्, कहा- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

बच्ची की मौत पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त्,कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा ( ETV Bharat )