CM रेखा गुप्ता ने रैन बसेरे का किया औचक निरीक्षण, लोगों का जाना हालचाल

कश्मीरी गेट स्थित रैन बसेरे में 40 महिला और पुरुषों के रहने की है व्यवस्था

CM रेखा गुप्ता का रैन बसेरे का औचक निरीक्षण
CM रेखा गुप्ता का रैन बसेरे का औचक निरीक्षण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 27, 2025 at 11:44 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शीत लहर चल रही है. ऐसे में कामकाजी और श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए ठंड से बचना और अपने कामकाज को करना भी एक चुनौती है. दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे दिहाड़ी मजदूर भी रहते हैं जो अपने परिवार को गांव में छोड़कर आते हैं और यहां पर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं. ऐसे लोग पैसे की बचत करने के लिए गर्मियों में फुटपाथ पर सोकर गुजारा करते हैं और सर्दी के मौसम में उन्हें सरकार के बने हुए रैन बसेरों में शरण लेनी होती है.

ऐसे ही एक कश्मीर गेट पर बनाए गए रैन बसेरे का शुक्रवार रात्रि में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में ठहरे हुए लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना. मुख्यमंत्री ने इस रैन बसेरे में रहने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी ली.

सीएम ने मौजूद लोगों से की बातचीत

सीएम को बताया गया कि इस रैन बसेरे में 40 लोग रहते हैं. दिन में वह अपना काम करते हैं और रात को यहां आकर सोते हैं. अधिकतर लोग कश्मीरी गेट की मोटर मार्केट में काम करते हैं. रैन बसेरे में नीचे पुरुष और ऊपर महिलाओं के रहने की व्यवस्था है. मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में रहने वाली महिलाओं से भी बातचीत की. यहां एक छात्रा अपनी ट्रेन छूट जाने की वजह से भी अजर रुकी थी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हापुड़ की एक महिला अपने पैर का इलाज कराने के लिए भी रैन बसेरे में रुकी हुई थीं. मुख्यमंत्री ने सभी से रैन बसेरे की व्यवस्था और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली. सभी ने सुविधाओं को लेकर संतोष जताया.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नियमित रैनबसेरों के साथ-साथ नए अस्थायी आश्रयों की भी समुचित व्यवस्था की है. हम हर जरूरतमंद को सुरक्षित और सम्मानजनक आश्रय सुनिश्चित कर रहे हैं.

बता दें कि दिल्ली में हर साल दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है. यहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा बनाए जाने वाले रैन बसेरों में ही रहकर सर्दियां बिताते हैं. दिल्ली सरकार के द्वारा जगह जगह इनके लिए रैन बसेरे बनाए जाते हैं. बड़े बड़े अस्पतालों एम्स, सफदरजंग, लोकनायक अस्पताल, जीटीबी अस्पताल और कई जगह डूसिब और डीडीए की जगह में भी रैन बसेरे बनाए जाते हैं. जिससे सर्दी की वजह से किसी की जान न जाए. इसके बावजूद भी दिल्ली में सर्दी की वजह से हर साल कई बेघर और बेसहारा लोगों की जान चली जाती है जो किसी कारणवश रैन बसेरों तक नहीं पहुंच पाते हैं.

