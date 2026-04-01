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पिछली सरकार की लेटलतीफी पर सीएम रेखा गुप्ता का प्रहार, शहीद कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सौंपे 1-1 करोड़ के चेक

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में शहीद कोरोना योद्धाओं के परिवारजनों से व्यक्तिगत संवाद किया.

सीएम रेखा गुप्ता ने शहीद कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सौंपे सहायता राशि
सीएम रेखा गुप्ता ने शहीद कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सौंपे सहायता राशि (रेखा गुप्ता एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 8:43 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सचिवालय में कोविड-19 महामारी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले छह जांबाज कोरोना योद्धाओं के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान कीं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रहार करते हुए कहा कि फाइलों में देरी और अनुग्रह राशि समय पर न मिलने के कारण इन परिवारों को लंबे समय तक बेवजह की मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में प्रत्येक परिवार से व्यक्तिगत संवाद किया और उनके संघर्षों को सुना. पीड़ितों का दर्द सुन भावुक हुईं रेखा गुप्ता ने कहा, "यह केवल सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि उन हीरों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने तब समाज की रक्षा की जब दुनिया डर के साये में थी." उन्होंने स्पष्ट किया कि शहीद योद्धाओं का बलिदान समाज के लिए अमूल्य है और उनकी कमी को कोई राशि पूरी नहीं कर सकती, लेकिन सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि उनके परिवारों को कभी अकेलापन महसूस न हो.

त्वरित मदद पर जोर 'अब नहीं होगा फाइलों का इंतज़ार'

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि शहीद परिवारों को मदद के लिए दर-दर भटकना पड़े, यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है. उन्होंने कहा "पिछली सरकार के दौरान फाइलों की कछुआ चाल के कारण कई पात्र परिवार सालों तक अपनी मदद के लिए तरसते रहे. हमारी सरकार ने अब ऐसी प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है, ताकि किसी भी योग्य व्यक्ति को मदद पाने के लिए इंतज़ार न करना पड़े."

सामाजिक सरोकार अपना घर आश्रम को 1 करोड़ की मदद

सरकार की संवेदनशीलता केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रही. मुख्यमंत्री ने डीएसआईआईडीसी की सीएसआर पहल के तहत बुढपुर स्थित ‘अपना घर आश्रम’ को भी एक करोड़ रुपये का चेक सौंपा. यह आश्रम निराश्रित और असहाय लोगों को आश्रय और चिकित्सा प्रदान करता है. मुख्यमंत्री ने सक्षम वर्ग से भी सेवा के ऐसे कार्यों में आगे आने की अपील की. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा समेत शासन-प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से उनके परिवारों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की.

इन विभागों के नायकों को मिली सहायता

बता दें कि जिन परिवारों को सहायता राशि दी गई, वे कर्मचारी एमसीडी, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली जल बोर्ड, एनडीएमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंट इन विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे. इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट के एएसआई स्वर्गीय राधे श्याम और द्वारका के एक दिवंगत बालक के परिजनों को भी एक-एक करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई.

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