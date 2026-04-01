ETV Bharat / state

पिछली सरकार की लेटलतीफी पर सीएम रेखा गुप्ता का प्रहार, शहीद कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सौंपे 1-1 करोड़ के चेक

सीएम रेखा गुप्ता ने शहीद कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सौंपे सहायता राशि ( रेखा गुप्ता एक्स हैंडल )

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सचिवालय में कोविड-19 महामारी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले छह जांबाज कोरोना योद्धाओं के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान कीं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रहार करते हुए कहा कि फाइलों में देरी और अनुग्रह राशि समय पर न मिलने के कारण इन परिवारों को लंबे समय तक बेवजह की मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में प्रत्येक परिवार से व्यक्तिगत संवाद किया और उनके संघर्षों को सुना. पीड़ितों का दर्द सुन भावुक हुईं रेखा गुप्ता ने कहा, "यह केवल सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि उन हीरों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने तब समाज की रक्षा की जब दुनिया डर के साये में थी." उन्होंने स्पष्ट किया कि शहीद योद्धाओं का बलिदान समाज के लिए अमूल्य है और उनकी कमी को कोई राशि पूरी नहीं कर सकती, लेकिन सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि उनके परिवारों को कभी अकेलापन महसूस न हो.

त्वरित मदद पर जोर 'अब नहीं होगा फाइलों का इंतज़ार'

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि शहीद परिवारों को मदद के लिए दर-दर भटकना पड़े, यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है. उन्होंने कहा "पिछली सरकार के दौरान फाइलों की कछुआ चाल के कारण कई पात्र परिवार सालों तक अपनी मदद के लिए तरसते रहे. हमारी सरकार ने अब ऐसी प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है, ताकि किसी भी योग्य व्यक्ति को मदद पाने के लिए इंतज़ार न करना पड़े."