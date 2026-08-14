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लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाएं व्यापारी, भारतीय व्यापार महोत्सव में बोलीं सीएम रेखा गुप्‍ता

मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव का दौरा किया और लोकल ब्रांड को ग्‍लोबल बनाने पर जोर दिया.

CM Rekha gupta at Bharatiya Vyapar Mahotsav
भारतीय व्यापार महोत्सव (बीवीएम) में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 3:31 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 4:50 PM IST

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नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव (बीवीएम) के तीसरे दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहां पहुंचीं. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित व्यापार महोत्सव को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं दिल्ली और देश के व्यापारियों से अपील करती हूं कि अपने लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाएं. जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो व्यापार ही उसका सबसे मजबूत आधार होता है.

सीएम ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है यहां अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले यह व्यापार से ही सम्भव है. उन्होंने कहा कि डेढ़ साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने दिल्ली में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं. उन्होंने बताया कि हमने व्यापारियों को बिजनेस लाइसेंस के लिए पुलिस क्लियरेंस की अनिवार्यता को खत्म किया. व्यापारियो के लिए 10 करोड़ के 'कोलेट्रल फ्री लोन' की सुविधा शुरू की है. दिल्ली में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की हर अड़चन को दूर करने का हमारी सरकार ने हर संभव प्रयास किया है.

रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव से दिल्ली और देश के व्यापारियों के साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा. इस महोत्सव की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच स्वदेशी को अपनाने पर इसमें जोर दिया गया है. रेखा गुप्ता ने कहा कि हम दिल्ली को देश की राजधानी होने का गौरव, रुतबा और उसका औरा फिर से वापस दिलाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे. रेखा गुप्ता ने कहा कि मुद्रा लोन से 40 करोड़ लोगों को अपना काम करने में मदद मिली है.

दिल्ली सरकार व्यापारियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडस्ट्री तो सिर्फ उत्पादन करती है लेकिन उसको आगे बढ़ाने में उपभोक्ताओं की बड़ी भूमिका होती है. 140 करोड़ भारतीयों के लिए हमें काम करने की जरूरत है. लोगों को गरीबी से निकलने में केंद्र की योजनाओं और व्यापारियों की मेहनत भी महत्वपूर्ण है. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खण्डेलवाल के साथ भारत व्यापार महोत्सव में आए व्यापारियों की स्टॉल्स का भी दौरा किया. इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से बातचीत भी की.

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Last Updated : August 14, 2026 at 4:50 PM IST

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