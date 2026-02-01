आम बजट 2026 को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या बोलीं, जानिए
आपदा प्रबंधन अनुदान से दिल्ली को बड़ी उम्मीद, राज्यों के विकास के लिए 1.4 लाख करोड़ का बजट अहम: सीएम रेखा गुप्ता
Published : February 1, 2026 at 1:45 PM IST
Updated : February 1, 2026 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट (Union Budget 2026) लोकसभा में पेश किया. उन्होंने अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए हैं. अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए शहरों को मिलने वाला अनुदान और राज्यों के लिए प्रस्तावित लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये का बजट दिल्ली समेत सभी राज्यों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को सुनने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को त्रिनगर विधानसभा पहुंचीं. बजट कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीन पर उतारने वाला है, जिसमें देश के हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है. साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत और संतुलित कदम बताया.
प्रधानमंत्री के विजन का प्रतिबिंब है बजट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट में युवाओं, गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों और राज्यों सभी के हितों को संतुलित तरीके से साधा गया है. रोजगार सृजन, कौशल विकास और नए सेक्टर्स को बढ़ावा देने की साफ झलक इस बजट में दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को मजबूत करने के लिए सरकार ने ठोस रोडमैप पेश किया है.
संस्कृति, पर्यटन और खेलों को नई ताकत
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि बजट में भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और पर्यटन के माध्यम से रोजगार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है. इससे देश की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी. साथ ही खेलो इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रावधानों से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिलेंगे.
शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन पर फोकस
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विदेश जाने वाले छात्रों और मरीजों को मिलने वाली रिबेट्स बजट की बड़ी खासियत हैं. इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए शहरों को दिए जाने वाले अनुदान से दिल्ली को भी बड़ी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि राज्यों को मिलने वाला करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये का बजट बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शहरी विकास को नई गति देगा.
हर वर्ग को छूने वाला बजट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में नए प्रयोग, नए प्रोजेक्ट्स और AVGS जैसे उभरते सेक्टर्स में कंटेंट राइटर्स व युवाओं के लिए अवसर पैदा करने की योजना इस बजट को खास बनाती है. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश और राज्यों दोनों के विकास को गति देगा. इससे भारत ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की ओर और मजबूती से आगे बढ़ेगा. उन्होंने देशवासियों को इस बजट के लिए शुभकामनाएं दीं.
गरीब, मजदूर और व्यापारियों को राहत
त्रिनगर विधानसभा के विधायक तिलक राम गुप्ता ने कहा कि यह बजट गरीबों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए राहत लेकर आया है. उन्होंने बताया कि मेडिकल सेक्टर में निजी भागीदारी से पांच बड़े अस्पताल खोले जाएंगे, जबकि दिल्ली में 22 नए अस्पतालों के निर्माण की भी योजना है. शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल खोले जा रहे हैं और जरूरत के अनुसार बजट उपलब्ध कराया जा रहा है.
