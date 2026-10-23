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MCD के 4,000 स्वास्थ्यकर्मियों को समान काम-समान वेतन का तोहफा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जारी किया लाभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर्मचारियों के लिए लाभ जारी किया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्वास्थ्य विभाग के तहत मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करने वाले करीब 4,000 एमटीएस कर्मचारियों को समान काम-समान वेतन का लाभ दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एमसीडी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक क्लिक के माध्यम से कर्मचारियों के लिए यह लाभ जारी किया. इसे कर्मचारियों के लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों और योगदान के सम्मान के रूप में पेश किया गया.