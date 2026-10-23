MCD के 4,000 स्वास्थ्यकर्मियों को समान काम-समान वेतन का तोहफा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जारी किया लाभ
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कर्मचारी परिवार का हिस्सा हैं. यह उनके काम का सम्मान है.
Published : October 23, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्वास्थ्य विभाग के तहत मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करने वाले करीब 4,000 एमटीएस कर्मचारियों को समान काम-समान वेतन का लाभ दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एमसीडी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक क्लिक के माध्यम से कर्मचारियों के लिए यह लाभ जारी किया. इसे कर्मचारियों के लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों और योगदान के सम्मान के रूप में पेश किया गया.
इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही पीड़ा को दूर करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कर्मचारियों की मेहनत और लगातार किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह उनके काम का सम्मान है. वर्ष 1996 में डीबीसी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए लोग भी करीब 30 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, सभी कर्मचारी परिवार का हिस्सा हैं और हमें मिलकर दिल्ली की सेवा करनी है.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के हितों को लेकर भी कदम उठा रही है. उन्होंने नर्सों को दिए जाने वाले स्टाइपेंड में वृद्धि, आशा वर्करों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने और वोकेशनल व होलिस्टिक शिक्षकों के भुगतान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भी वृद्धि की जाएगी. उन्होंने कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार रखने और बेहतर काम करने की अपील करते हुए कहा कि अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया है.
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उनके अलावा महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि एमसीडी में टीम के रूप में काम किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों ने एमटीएस कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए, जबकि भाजपा सरकार बनने के बाद समान वेतन देने की घोषणा की गई. उन्होंने कहा कि इस फैसले से निगम पर करीब 52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ना था, लेकिन मुख्यमंत्री के सहयोग से यह संभव हो पाया.
वहीं निगमायुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि एमसीडी वर्ष 1971 से मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. जांचकर्ताओं ने घर-घर जाकर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करने और जन-जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समान काम-समान वेतन का लाभ देना उनके समर्पण और मेहनत को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. कार्यक्रम में मेयर प्रवेश वाही, उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत, निगमायुक्त संजीव खिरवार, नेता सदन जय भगवान यादव, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, स्थायी समिति उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे.
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