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विकसित और हरित दिल्ली की ओर कदम: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज विधानसभा में पेश करेंगी अपना दूसरा बजट

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली का बजट पेश करेंगी. इस बार के बजट की थीम 'विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली' रखी गई है. बताया जा रहा है कि इस बजट का आकार पिछले साल के 1 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर सकता है. प्रदूषण से मुक्ति, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा इस बजट के तीन मुख्य स्तंभ होने की उम्मीद है.

इस बजट में सरकार का पूरा ध्यान दिल्ली को एक आधुनिक और सस्टेनेबल ग्लोबल सिटी बनाने पर है. विधानसभा सत्र की शुरुआत सोमवार को पारंपरिक 'खीर समारोह' के साथ हुई थी. जिसने एक सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल तैयार कर दिया है. अब आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह बजट पेश करने से पहले गुलाबी बाग स्थित वैष्णो मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी उसके बाद विधानसभा में बजट भाषण के लिए जाएंगी. व्यापारियों और युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार और स्टार्टअप्स के लिए 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' की घोषणा हो सकती है. साथ ही, गिग वर्कर्स (जैसे जोमैटो, स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स) के लिए एक विशेष वेलफेयर बोर्ड के गठन की भी संभावना है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

'हरित दिल्ली' का रोडमैप

प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती रही है. इस बजट में 'ग्रीन बजट' के तहत भारी आवंटन की संभावना है. सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने के लिए नई ई-बसें और चार्जिंग स्टेशनों के जाल पर जोर होगा. साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर यमुना के कायाकल्प के लिए एसटीपी अपग्रेडेशन और बायो-गैस प्लांट के लिए बड़ा फंड का आवंटन का ऐलान संभव है. घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी के नए प्रावधान का ऐलान संभव है.