ETV Bharat / state

उत्तरायणी कौथिग कार्यक्रम में शामिल हुईं CM रेखा गुप्ता, बोलीं- 'दिल्ली सबकी है, मिलकर संवारेंगे'

दिल्ली की यह सरकार और दिल्ली की यह सीएम आपकी बहन के रूप में हमेशा आपके साथ खड़ी है- रेखा गुप्ता

उत्तरायणी कौथिग कार्यक्रम में शामिल हुईं CM रेखा गुप्ता
उत्तरायणी कौथिग कार्यक्रम में शामिल हुईं CM रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के विनोद नगर में आयोजित उत्तरायणी कौथिग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. कार्यक्रम में पहुंचते ही उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और उत्सवों की जमकर सराहना की. सीएम ने कहा कि आज उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि वे इस सुंदर मौके पर लोगों के बीच उपस्थित हैं. उन्होंने कहा कि यहां की रौनक, उत्साह और ठंड का अहसास उन्हें ऐसा महसूस करा रहा है मानो वे उत्तराखंड आ गई हों.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उत्तरायणी पर्व दिल्ली में पांच स्थानों पर मनाया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि राजधानी में विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें सबसे पहले केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान की कृपा से दिल्ली की कई अटकी हुई समस्याएं अब धीरे-धीरे सुलझ रही हैं.

उत्तरायणी कौथिग कार्यक्रम में शामिल हुईं CM रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि एक वोट की ताकत से दिल्ली का माहौल बदला है. दिल्ली देश का आइना है, जिसमें देश के हर नागरिक की झलक दिखाई देती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है. सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपराएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं.

रेखा गुप्ता ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, ''दिल्ली की यह सरकार और दिल्ली की यह सीएम आपकी बहन के रूप में हमेशा आपके साथ खड़ी है.'' उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पूरे मन से अपने त्योहार मनाएं, अपनी रीति-रिवाजों और परंपराओं को जीवित रखें. सीएम ने कहा कि दिल्ली जितनी बाकी सबकी है, उतनी ही यह दिल्ली आप सबकी भी है. यह हम सभी की साझा राजधानी है.

CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'दिल्ली सबकी है, मिलकर संवारेंगे'
CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'दिल्ली सबकी है, मिलकर संवारेंगे' (ETV Bharat)

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हम सब मिलकर अपनी दिल्ली को सजाएंगे, संवारेंगे और बेहतर बनाएंगे. साथ ही, सभी लोग मिलकर अपने उत्सव और पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाएं. सीएम गुप्ता ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारती के नारों के साथ अपना भाषण समाप्त किया.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण पर बड़ी पहल, CM रेखा गुप्ता ने इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदर्शनी का किया उद्घाटन
  2. दिल्ली का पहला 'मिनी सचिवालय' 212 करोड़ की लागत से होगा तैयार, सीएम रेखा गुप्ता ने परियोजना को दी हरी झंडी
  3. दिल्ली विधानसभा में भावुक हुईं सीएम रेखा गुप्ता, बोलीं- 'एक महिला मुख्यमंत्री का काम करना विपक्ष को नहीं आ रहा रास'
  4. दिल्ली में अब 1.20 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों का बनेगा राशन कार्ड, सरकार का फैसला

TAGGED:

UTTARAYANI KAUTHIG PROGRAM
DELHI CM REKHA GUPTA
दिल्ली उत्तरायणी कौथिग कार्यक्रम
UTTARAYANI KAUTHIG PROGRAM IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.