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'पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं' नियम का सख्ती से पालन करें, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दीये निर्देश

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पलूशन घटाने के लिए 'पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं' नियम सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.

पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं नियम का सख्ती से पालन का निर्देश
पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं नियम का सख्ती से पालन का निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 22, 2026 at 10:44 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ‘पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम को सख्ती से लागू करें. अब बिना वैध प्रमाणपत्र के वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि यह पहल पिछले दिसंबर में शुरू की गई थी, फिर भी कई वाहन वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है. यह निर्णय उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने और सतत एवं व्यापक उपायों के माध्यम से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.नए निर्देश के अनुसार, ईंधन केवल वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों में ही डाला जाएगा, और सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बड़ी संख्या में वाहन वैध प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं, जिससे शहर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. अधिकारियों के अनुसार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यातायात पुलिस को इस निर्देश को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी चूक या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी संबंधित एजेंसियों में जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय की गई है.

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POLLUTION IN DELHI
DELHI CM REKHA GUPTA
DELHI CM ON NO PUC NO FUEL
पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं
NO PUC NO FUEL RULE IN DELHI

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