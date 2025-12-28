ETV Bharat / state

PM मोदी की ‘मन की बात’ पर CM रेखा गुप्ता का बोलीं- संवाद कार्यक्रम में दिखा आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की. यह उनका 129वां एपिसोड था. इस दौरान प्रधानमंत्री ने 2025 की उपलब्धियों समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की. वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों, उद्योगपति और श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संवाद कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुना. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मन की बात’ केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि देशवासियों को सकारात्मक सोच, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करने वाला सशक्त मंच बन चुका है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, ''माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एपिसोड में वर्ष 2025 की देश की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला. प्रधानमंत्री द्वारा साझा की गई उपलब्धियाँ यह दर्शाती हैं कि भारत निरंतर प्रगति, नवाचार और आत्मविश्वास के पथ पर आगे बढ़ रहा है.'' मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2025 भारत के लिए अनेक दृष्टियों से गौरवपूर्ण रहा है और इन सफलताओं ने देशवासियों के मन में नए उत्साह का संचार किया है.

पीएम मोदी के 'मन की बात' पर क्या बोले केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री को देश की सामूहिक इच्छाशक्ति, साहस और कुशल नेतृत्व का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश की सुरक्षा, सम्मान और एकता के लिए भारत हर चुनौती का डटकर सामना करने में सक्षम है. प्रधानमंत्री ने मन की बात में 'वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष के गौरवशाली प्रसंगों को भी साझा किया. मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि ‘वंदे मातरम्’ केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, स्वतंत्रता संग्राम की भावना और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक है. इसके 150 वर्ष पूर्ण होना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है.