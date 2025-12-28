PM मोदी की ‘मन की बात’ पर CM रेखा गुप्ता का बोलीं- संवाद कार्यक्रम में दिखा आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम पर कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास को दिखाता है.
Published : December 28, 2025 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की. यह उनका 129वां एपिसोड था. इस दौरान प्रधानमंत्री ने 2025 की उपलब्धियों समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की. वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों, उद्योगपति और श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संवाद कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुना. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मन की बात’ केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि देशवासियों को सकारात्मक सोच, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करने वाला सशक्त मंच बन चुका है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, ''माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एपिसोड में वर्ष 2025 की देश की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला. प्रधानमंत्री द्वारा साझा की गई उपलब्धियाँ यह दर्शाती हैं कि भारत निरंतर प्रगति, नवाचार और आत्मविश्वास के पथ पर आगे बढ़ रहा है.'' मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2025 भारत के लिए अनेक दृष्टियों से गौरवपूर्ण रहा है और इन सफलताओं ने देशवासियों के मन में नए उत्साह का संचार किया है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री को देश की सामूहिक इच्छाशक्ति, साहस और कुशल नेतृत्व का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश की सुरक्षा, सम्मान और एकता के लिए भारत हर चुनौती का डटकर सामना करने में सक्षम है. प्रधानमंत्री ने मन की बात में 'वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष के गौरवशाली प्रसंगों को भी साझा किया. मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि ‘वंदे मातरम्’ केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, स्वतंत्रता संग्राम की भावना और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक है. इसके 150 वर्ष पूर्ण होना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है.
आज शाहदरा में माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के प्रेरक संवाद 'मन की बात' के 129वें एपिसोड को स्थानीय नागरिकों के साथ सुना।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 28, 2025
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संस्करण में वर्ष 2025 में देश की ऐतिहासिक उपलब्धियों, 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता और 'वंदे मातरम्' के 150वें वर्ष के… pic.twitter.com/QZpXcvUzPZ
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2025 की इन प्रेरणादायी उपलब्धियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर देश अब पूर्ण प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ नूतन वर्ष 2026 में प्रवेश करने के लिए तैयार है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाला वर्ष विकास, समरसता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत करेगा. सीएम ने यह भी कहा कि ‘मन की बात’ कार्यक्रम निरंतर सकारात्मक संवाद, जनभागीदारी और राष्ट्रनिर्माण की भावना को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम बन चुका है. बता दें कि इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग उपस्थिति रहे.
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' के 129वें एपिसोड पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, " ये विश्व का सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक कार्यक्रम है। हर बार कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। हर बार ऐसी जानकारी मिलती हैं जो पहले कभी पता नहीं चली। आज भी… pic.twitter.com/RQYg2FD0U0— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 28, 2025
'मन की बात' के 129वें एपिसोड में 2025 की उपलब्धियों का जिक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' के 129वें एपिसोड पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "ये विश्व का सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक कार्यक्रम है. हर बार कुछ नई चीज सीखने को मिलती है. हर बार ऐसी जानकारी मिलती हैं जो पहले कभी पता नहीं चली. आज भी उन्होंने 2025 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया. ये कार्यक्रम सभी को साथ बैठकर सुनना चाहिए."
#WATCH दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी की ‘मन की बात’ के 129वें एपिसोड को सुना। pic.twitter.com/Pz55UpBnf6— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 28, 2025
ये भी पढ़ें: