विकसित केरलम के संकल्प के साथ दिल्ली में जुटे केरल के 115 पार्षद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की मुलाकात

राज्य में 'विकसित केरलम' का मार्ग केवल बीजेपी ही प्रशस्त कर सकती है-CM रेखा

मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे केरल से आए 115 बीजेपी पार्षद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 13, 2026 at 1:13 PM IST

Updated : February 13, 2026 at 1:28 PM IST

नई दिल्ली: केरल की राजनीति में भगवा परचम लहराने के संकल्प के साथ राज्य के 115 भाजपा पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल इन दिनों देश की राजधानी में है.

शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित विशेष कार्यशाला के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष ने इन जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि केरल की जनता अब एलडीएफ और यूडीएफ के कुशासन से ऊब चुकी है और राज्य में 'विकसित केरलम' का मार्ग केवल भाजपा ही प्रशस्त कर सकती है.

केरल में बदलाव की बयार: रेखा गुप्ता
केरल में बदलाव की बयार: रेखा गुप्ता (ETV BHARAT)

सुशासन और संगठन सशक्तिकरण पर जोरभाजपा मुख्यालय में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति रही. उन्होंने पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं. संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने के लिए पार्षदों की भूमिका अहम है. उन्होंने सुशासन की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और अंत्योदय के मंत्र को हर घर तक पहुँचाने का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री ने साझा किए अनुभव
मुख्यमंत्री ने साझा किए अनुभव (ETV BHARAT)

तिरुवनंतपुरम के मेयर के नेतृत्व में पहुंचा दल

तिरुवनंतपुरम के नवनिर्वाचित मेयर वीवी राजेश के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल के लिए दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य केरल के स्थानीय निकायों में भाजपा की उपस्थिति को और अधिक प्रभावी बनाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को घर-घर तक पहुंचाना है. केरल में बदलाव की बयार: रेखा गुप्तासमारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में केरल के कार्यकर्ताओं का यह उत्साह राज्य की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव का स्पष्ट परिचायक है. दिल्ली का अनुभव और यहां की विकास नीतियां केरल के इन जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का कार्य करेंगी."

CM रेखा ने की मुलाकात
CM रेखा ने की मुलाकात (ETV BHARAT)

उन्होंने विश्वास जताया कि 'राष्ट्र प्रथम' की विचारधारा के साथ ये कार्यकर्ता हर बूथ पर कमल खिलाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ संकल्पित हैं. रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली में शालीमार बाग वार्ड से निगम पार्षद थीं, इसलिए खास तौर से उनका संबोधन रखा गया था.

मेयर राजा इकबाल सिंह भी रहे मौजूद
इस संवाद कार्यक्रम के दौरान केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरल विधानसभा चुनाव से पहले यह दौरा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला है. उन्होंने बताया कि केरल में भाजपा अब एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर रही है और जनता का भरोसा निरंतर बढ़ रहा है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्षदों का यह दिल्ली दौरा और केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीधा संवाद बेहद महत्वपूर्ण है. तिरुवनंतपुरम जैसे महत्वपूर्ण नगर निगम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी अब पूरे राज्य में अपने सांगठनिक ढांचे को और अधिक आक्रामक बनाने की रणनीति पर काम कर रही है.

