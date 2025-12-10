अब टूरिज्म से बनेगी दिल्ली की ग्लोबल इमेज, CM रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा- राजधानी में हो रहा बड़ा बदलाव, जिसका मकसद है ग्लोबल इमेज को फिर से बनाना और टूरिज्म को मजबूत करना.
Published : December 10, 2025 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि राजधानी में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसका मकसद अपनी ग्लोबल इमेज को फिर से बनाना और टूरिज्म को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही सिस्टम की समस्याओं को आखिरकार कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस के जरिए सुलझाया जा रहा है. हम सिस्टम को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि बिजनेस और टूरिज्म सेक्टर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके.
रेखा गुप्ता ने कहा, "विकसित दिल्ली, विकसित टूरिज्म" का विजन दिल्ली को एक वर्ल्ड-क्लास राजधानी के तौर पर स्थापित करने के लिए सरकार के नए कमिटमेंट को दिखाता है, जो विजिटर्स के बीच भरोसा जगाए. उन्होंने कहा कि कई अप्रूवल जैसी पुरानी समस्याओं ने सालों तक दिल्ली की इकोनॉमिक और टूरिज्म क्षमता को धीमा कर दिया था, लेकिन गवर्नेंस में बेहतर तालमेल के कारण अब ये रुकावटें दूर हो रही हैं.
सीएम ने एक समिट में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "आज, हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं क्योंकि BJP तीनों लेवल पर सरकार में है. हमें इस मुकाम तक पहुंचने में 27 साल लगे. अब हमारे पास आखिरकार लंबे समय से चली आ रही मुश्किलों को हल करने का मौका है."
उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों और सिस्टम की तकलीफों को सच में समझते हैं". उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस लाइसेंस खत्म कर दिए हैं और अब थर्ड-पार्टी ऑडिट के ज़रिए फायर लाइसेंस देने की तरफ बढ़ रही है, यह बदलाव मोनोपॉली खत्म करने और देरी कम करने के लिए है. उन्होंने कहा, "हम सिस्टम को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि बिज़नेस और टूरिज्म सेक्टर बिना किसी फालतू रुकावट के बढ़ सकें"
