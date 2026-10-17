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दिल्ली के सरिता विहार में सीएम रेखा गुप्ता ने MCD के नए स्वच्छता संसाधनों का किया उद्घाटन, सफाई व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

कचरा उठाने की आधुनिक सुविधा का उद्घाटन ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सरिता विहार में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कचरा उठाने वाले वाहनों (Waste Collection Vehicles) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह पहल त्योहारों से ठीक पहले सरिता विहार के निवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है. मुख्यमंत्री ने सरिता विहार में FCTS (Fixed Compaction Transfer Station) और डोर-टू-डोर (Door-To-Door) जाकर कचरा उठाने की आधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया. इन नए स्मार्ट कूड़े के वाहनों में GPS-बेस्ड ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे पूरी कचरा संग्रहण प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा. इस वैज्ञानिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए अब कचरा उठाना अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक-अनुकूल (Citizen-friendly) बनेगा.

इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है तब से दिल्ली में विकास कार्य तेज हो गए हैं. दिल्ली में हर कदम पर विकास कार्य हो रहा है.उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में लगातार काम हो रहा है, जिससे दिल्ली के पुराने कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में बड़ी मदद मिल रही है. उन्होंने जनता से भी अपील की कि स्वच्छता केवल एक दिन या सरकार का काम नहीं है, बल्कि सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. उन्होंने कहा कि त्योहारों (दीवाली और छठ पूजा) के इस सीजन से ठीक पहले दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. यह नई गाड़ियां सरिता विहार और आस-पास के क्षेत्रों से कचरे को सीधे कंपैक्टर स्टेशनों तक पहुंचाएंगी, जिससे सड़कों पर कचरा नहीं फैलेगा.