दिल्ली के सरिता विहार में सीएम रेखा गुप्ता ने MCD के नए स्वच्छता संसाधनों का किया उद्घाटन, सफाई व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरिता विहार में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कचरा उठाने वाले वाहनोंको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
Published : October 17, 2026 at 6:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सरिता विहार में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कचरा उठाने वाले वाहनों (Waste Collection Vehicles) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह पहल त्योहारों से ठीक पहले सरिता विहार के निवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है. मुख्यमंत्री ने सरिता विहार में FCTS (Fixed Compaction Transfer Station) और डोर-टू-डोर (Door-To-Door) जाकर कचरा उठाने की आधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया. इन नए स्मार्ट कूड़े के वाहनों में GPS-बेस्ड ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे पूरी कचरा संग्रहण प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा. इस वैज्ञानिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए अब कचरा उठाना अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक-अनुकूल (Citizen-friendly) बनेगा.
इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है तब से दिल्ली में विकास कार्य तेज हो गए हैं. दिल्ली में हर कदम पर विकास कार्य हो रहा है.उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में लगातार काम हो रहा है, जिससे दिल्ली के पुराने कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में बड़ी मदद मिल रही है. उन्होंने जनता से भी अपील की कि स्वच्छता केवल एक दिन या सरकार का काम नहीं है, बल्कि सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. उन्होंने कहा कि त्योहारों (दीवाली और छठ पूजा) के इस सीजन से ठीक पहले दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. यह नई गाड़ियां सरिता विहार और आस-पास के क्षेत्रों से कचरे को सीधे कंपैक्टर स्टेशनों तक पहुंचाएंगी, जिससे सड़कों पर कचरा नहीं फैलेगा.
वही इस दौरान केंद्रीय मंत्री और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि देखिए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा सेवा संकल्प के तहत सरिता विहार इलाके में ढलान घर पर कंपैक्टर का उद्घाटन किया गया है. इसका मतलब साफ है कि जो कूड़ा पहले ढलान घर पर आता था अब वह ढलान घर पर नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहां पर कंपैक्टर के माध्यम से इसका निष्पादन किया जाएगा जिसकी मशीनरी आज लगाई गई है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया है वहीं 1000 रैग पीकर मशीन भी लाई गई है जिसे हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना किया है. दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाने का संकल्प दिल्ली सरकार का है और इसमें दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
Chief Minister Smt. Rekha Gupta launched new MCD sanitation facilities at Sarita Vihar in the presence of Hon’ble Union Minister of State and Delhi BJP President Shri Harsh Malhotra. ▪️ 428 auto-tippers, 128 e-rickshaws and 25 Tata 407 vehicles for door-to-door waste collection across 25 wards. ▪️ 27 refuse compactors, 5 refuse collectors and 30 hook loaders for faster waste transportation. ▪️ 100 compactor bins for better waste management. ▪️ Battery-operated litter picker machines introduced across all 250 wards. The initiative will strengthen waste collection and improve sanitation across Delhi. Delhi Mayor Shri Pravesh Wahi, Deputy Mayor Smt. Monika Pant, MCD Standing Committee Chairperson Smt. Satya Sharma and other dignitaries were present. @hdmalhotra @praveshwahi @drmonikapant #ViksitDelhi #SevaSankalpAbhiyan— CMO Delhi (@CMODelhi) October 17, 2026
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान पूर्व की सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार काम नहीं करना चाहती थी सिर्फ बहाना बनाना चाहती थी जनता को गुमराह कर रही थी जिसका नतीजा है कि आज उनकी सरकार दिल्ली में नहीं है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है और दिल्ली में अवकाश कार्य तेज हो गया है जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ वह अब हो रहा है.
इसे भी पढ़ें