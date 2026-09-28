दिल्ली में कारोबार करना हुआ आसान: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया ‘दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल’
दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ, लॉन्च एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से दिल्ली के करीब 8 लाख व्यापारियों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स व निवेशकों को सीधा लाभ पहुंचेगा.
Published : September 28, 2026 at 6:30 PM IST
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को नई दिशा देने और व्यापारियों को सुगम प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का भव्य शुभारंभ किया है. सेवा संकल्प अभियान के तहत लॉन्च किए गए इस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से दिल्ली के 8 लाख से अधिक व्यापारियों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स व निवेशकों को सीधा लाभ पहुंचेगा.
15 विभागों की 50 से अधिक सेवाएं पोर्टल से जुड़ीं
दिल्ली सचिवालय के सोमवार को इस पोर्टल की शुरुआत दौरान दिल्ली के उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोर्टल को लेकर कहा कि वर्तमान में 15 विभागों की 50 से अधिक सेवाएं पोर्टल से जुड़ चुकी हैं. बहुत जल्द ही इसे बढ़ाकर 21 विभागों की 100 से अधिक सेवाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इतना ही नहीं इस पोर्टल को केंद्र के एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे निवेशकों को केंद्र व राज्य स्तर की मंजूरियों के लिए एक ही जगह से आवेदन की सुविधा मिलेगी. इससे निवेशकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा.
सिंगल साइन-ऑन व कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब उद्यमियों को बार-बार अपनी जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी. एक ही लॉगिन व फॉर्म के जरिए विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा. इतना ही नहीं उद्यमी अपने प्रस्तावित व्यवसाय के अनुसार जरूरी लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र की जानकारी आवेदन करने से पहले ही प्राप्त कर सकेंगे. इसके साथ ही आवेदन की स्थिति देखने के लिए एकीकृत आवेदक डैशबोर्ड व शिकायतों के त्वरित निवारण का मंच दिया गया है. इन सुविधाओं से दिल्ली में निवेश बढ़ेगा और रोजगार सृजन के साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का विजन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में एक पारदर्शी व भरोसेमंद कारोबारी माहौल तैयार किया जा रहा है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मकसद केवल प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना नहीं, बल्कि उद्यमियों को कागजी जटिलताओं से मुक्त कर नवाचार व रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है.
Under #SevaSankalpAbhiyan, Chief Minister Smt. Rekha Gupta launched the ‘Delhi Udyog Mitra Portal’, bringing over 100 services across 21 departments onto a single digital platform linked with the National Single Window System.— CMO Delhi (@CMODelhi) September 28, 2026
From approvals to application tracking and process… pic.twitter.com/lQ3KkR3xwG
वहीं दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह पोर्टल दिल्ली में व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. लाइसेंस व एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर कागजी जटिलता को खत्म किया गया है. आने वाले समय में उद्योग व लॉजिस्टिक्स से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण सेवाओं को इस प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं इस पोर्टल के जरिए दी जा सकें.
कारोबारियों को होंगे ये फायदा
- समय की बचत: विभिन्न सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने व बार-बार दस्तावेज जमा करने की झंझट खत्म होगी.
- पारदर्शिता: आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकेगी . इसके साथ ही अनुमतियों में तेजी भी आएगी.
- मार्गदर्शन: आवेदन करने से पहले ही प्रक्रिया, एफएक्यू और मैनुअल के जरिए पूरी स्पष्टता मिलेगी.
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