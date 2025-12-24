ETV Bharat / state

राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचीं सीएम रेखा, मरीजों का जाना हाल

नई दिल्ली: दिल्ली के दिलशाद गार्डन क्षेत्र में स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक संजय गोयल भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में मरीजों, उनके परिजनों और मेडिकल स्टाफ से बातचीत की.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न वार्डों का दौरा किया और इलाज करा रहे मरीजों से सीधे संवाद किया. उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना और उनके इलाज व सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया. मुख्यमंत्री मरीजों से आत्मीयता से बात करती नजर आईं.

विधायक संजय गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान 'मां' और 'अम्मा' कहकर बुजुर्ग मरीजों से संवाद किया और एक बुजुर्ग महिला को दुलार भी किया, जिससे वहां मौजूद लोग भावुक हो गए.

राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों से मिलती सीएम रेखा (ETV Bharat)

स्थानीय विधायक संजय गोयल ने मुख्यमंत्री के अस्पताल दौरे को बेहद संतोषजनक बताया. उन्होंने कहा, 'आज हमारी सीएम दीदी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आईं. अस्पताल आने के बाद मुझे भी एक बड़ी संतुष्टि मिली. जब मुख्यमंत्री मरीजों से मिलीं तो मरीज भी खुश थे और उनके अटेंडेंट भी खुश थे.” उन्होंने आगे कहा कि यह अस्पताल भले ही लिमिटेड बीमारियों के इलाज के लिए जाना जाता हो, लेकिन जिन बीमारियों का यहां उपचार होता है, उनमें यह अस्पताल बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहा है'.