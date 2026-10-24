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छठ से पहले CM रेखा गुप्ता ने लिया घाटों के निर्माण का जायजा; दिए सख्त निर्देश

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुनक नहर क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की.

सीएम रेखा गुप्ता घाटों का किया दौरा
सीएम रेखा गुप्ता घाटों का किया दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 24, 2026 at 6:17 PM IST

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Updated : October 24, 2026 at 6:25 PM IST

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नई दिल्ली: छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सिंगलपुर स्थित प्रेमबाड़ी पुल के पास मुनक नहर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे छठ घाटों के निर्माण, सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी कि विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ खानापूरी या औपचारिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. काम में गुणवत्ता, उपयोगिता और सुंदरता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुनक नहर क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि छठ पूजा से पहले सभी घाटों के निर्माण और जीर्णोद्धार का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाए. उन्होंने कहा कि एक समय में गंदगी और अव्यवस्था के लिए पहचाने जाने वाले मुनक नहर क्षेत्र को अब एक स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित स्वरूप दिया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि पूर्वांचली श्रद्धालुओं को इस बार पूजा-अर्चना के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो.

क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर बात करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पौधरोपण बिना किसी योजना के न किया जाए. पूरे क्षेत्र की जगह और डिजाइन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित लैंडस्केपिंग की जाए. उन्होंने अधिकारियों को आकर्षक डिजाइन तैयार कर हरित पट्टियों (ग्रीन बेल्ट) को विकसित करने के निर्देश दिए ताकि मुनक नहर का पूरा इलाका सुंदर और पर्यावरण-अनुकूल दिख सके.

लाइटिंग, सजावट और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश
घाटों की फिनिशिंग और सजावट पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएम ने दीवारों की पेंटिंग, अतिरिक्त मलबा हटाने और रास्तों की सफाई के कड़े निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि छठ पर्व के पावन अवसर पर घाटों और आसपास के इलाकों में आकर्षक लाइटिंग व झालरों की व्यवस्था की जाए. इसके अलावा, घाटों तक पहुँचने वाले रास्तों, सीढ़ियों और जल निकासी की व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त करने को कहा गया है.

कचरा प्रबंधन और ट्रैफिक पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन को लेकर भारी नाराजगी जताई और अधिकारियों को चेतावनी दी कि सड़कों या फुटपाथों पर कचरे का जमाव या दुर्गंध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने कचरा निस्तारण की एक प्रभावी प्रणाली बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क, फुटपाथ और पुलों के आसपास यातायात के सुचारू संचालन को ध्यान में रखकर ही निर्माण कार्य करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि छठ पर्व दिल्ली की सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है और सरकार श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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Last Updated : October 24, 2026 at 6:25 PM IST

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