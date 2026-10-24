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छठ से पहले CM रेखा गुप्ता ने लिया घाटों के निर्माण का जायजा; दिए सख्त निर्देश

सीएम रेखा गुप्ता घाटों का किया दौरा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सिंगलपुर स्थित प्रेमबाड़ी पुल के पास मुनक नहर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे छठ घाटों के निर्माण, सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी कि विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ खानापूरी या औपचारिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. काम में गुणवत्ता, उपयोगिता और सुंदरता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुनक नहर क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि छठ पूजा से पहले सभी घाटों के निर्माण और जीर्णोद्धार का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाए. उन्होंने कहा कि एक समय में गंदगी और अव्यवस्था के लिए पहचाने जाने वाले मुनक नहर क्षेत्र को अब एक स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित स्वरूप दिया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि पूर्वांचली श्रद्धालुओं को इस बार पूजा-अर्चना के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो.