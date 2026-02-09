CM रेखा पहुंचीं दिल्ली के GB Pant अस्पताल, दी बड़ी सौगात, मरीजों को लिए राहत की खबर
CM रेखा गुप्ता ने कहा—दिल्ली को वर्ल्ड क्लास हेल्थ हब बनाया जाएगा.
Published : February 9, 2026 at 2:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के जीबी पंत अस्पताल में मरीजों के इलाज को आसान बनाने के लिए कई नई मशीन लगा करके स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं. इन स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए प्रतिबंध है. इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है.
जीबी पंत में देशभर से आते हैं मरीज
हमने जीबी पंत अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन, न्यूरो आईसीयू और न्यूरोपैथी लैब का उद्घाटन किया है. इन नई मशीनों के लगने से मरीजों को आसानी से सीटी स्कैन हो सकेगा और उन्हें समय पर इलाज उपलब्ध होगा. सीएम ने कहा कि जीबी पंत अस्पताल हार्ट और न्यूरोलॉजी के मरीजों की सेवा पूरी मेहनत के साथ कर रहा है बड़ी संख्या में यहां देश भर से मरीज आते हैं.
एक साल पहले एक्सपायर हुई थी मशीन
बता दें की जीबी पंत अस्पताल में 256 स्लाइस स्पेक्टेरल सीटी स्कैनर मशीन 1 साल पहले एक्सपायर हुई थी उसके बाद से हार्ट और न्यूरो के मरीजों का सीटी स्कैन यहां नहीं हो पा रहा था. मरीज को यह सीटी स्कैन बाहर से कराना पड़ता था अब यह सुविधा शुरू होने से हॉस्पिटल के अंदर ही सीटी स्कैन की सुविधा मिल सकेगी इसके साथ ही न्यूरो सर्जरी के मरीजों को न्यूरो आईसीयू की सुविधा भी मिलेगी.
बता दें कि जीबी पंत न्यूरो और हार्ट के इलाज के लिए समर्पित अस्पताल है. यहां पर कार्डियॉलजी की कैथ लैब और न्यूरो कैथ लैब संचालित होती हैं जिनसे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की एंजियोग्राफी होती है. न्यूरो कैथ लैब की मशीन यहां समय पूरा होने के बाद एस्पायर हो गई थी उसके बाद अब यह नई मशीन लगाई गई है. इस दौरान सीएम के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे. साथ ही जीबी पंत अस्पताल के डायरेक्टर का कार्यभार देख रहे डॉक्टर बीएल चौधरी भी मौजूद रहे.
