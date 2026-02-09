ETV Bharat / state

CM रेखा पहुंचीं दिल्ली के GB Pant अस्पताल, दी बड़ी सौगात, मरीजों को लिए राहत की खबर

जीबी पंत में देशभर से आते हैं मरीज हमने जीबी पंत अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन, न्यूरो आईसीयू और न्यूरोपैथी लैब का उद्घाटन किया है. इन नई मशीनों के लगने से मरीजों को आसानी से सीटी स्कैन हो सकेगा और उन्हें समय पर इलाज उपलब्ध होगा. सीएम ने कहा कि जीबी पंत अस्पताल हार्ट और न्यूरोलॉजी के मरीजों की सेवा पूरी मेहनत के साथ कर रहा है बड़ी संख्या में यहां देश भर से मरीज आते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के जीबी पंत अस्पताल में मरीजों के इलाज को आसान बनाने के लिए कई नई मशीन लगा करके स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं. इन स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए प्रतिबंध है. इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है.

एक साल पहले एक्सपायर हुई थी मशीन

बता दें की जीबी पंत अस्पताल में 256 स्लाइस स्पेक्टेरल सीटी स्कैनर मशीन 1 साल पहले एक्सपायर हुई थी उसके बाद से हार्ट और न्यूरो के मरीजों का सीटी स्कैन यहां नहीं हो पा रहा था. मरीज को यह सीटी स्कैन बाहर से कराना पड़ता था अब यह सुविधा शुरू होने से हॉस्पिटल के अंदर ही सीटी स्कैन की सुविधा मिल सकेगी इसके साथ ही न्यूरो सर्जरी के मरीजों को न्यूरो आईसीयू की सुविधा भी मिलेगी.

बता दें कि जीबी पंत न्यूरो और हार्ट के इलाज के लिए समर्पित अस्पताल है. यहां पर कार्डियॉलजी की कैथ लैब और न्यूरो कैथ लैब संचालित होती हैं जिनसे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की एंजियोग्राफी होती है. न्यूरो कैथ लैब की मशीन यहां समय पूरा होने के बाद एस्पायर हो गई थी उसके बाद अब यह नई मशीन लगाई गई है. इस दौरान सीएम के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे. साथ ही जीबी पंत अस्पताल के डायरेक्टर का कार्यभार देख रहे डॉक्टर बीएल चौधरी भी मौजूद रहे.

जीबी पंत अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में टेक्निकल ऑफिसर विजय कुमार ने बताया कि 256-स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैनर एक अत्याधुनिक इमेजिंग प्रणाली है, जिसमें उन्नत डिटेक्टर-आधारित स्पेक्ट्रल तकनीक शामिल है. इस अत्याधुनिक सीटी स्कैनर को कुल 20 करोड़ की लागत से लगाया है. 256-स्लाइस सीटी उत्तर भारत का पहला ऐसा स्कैनर है जिसमें ऑलवेज-ऑन स्पेक्ट्रल इमेजिंग की सुविधा है. यह बेहतर टिश्यू कैरेक्टराइजेशन, अधिक सटीक निदान, तेज स्कैन समय और अनुकूलित विकिरण सुनिश्चित करता है. यह प्रणाली कार्डियक सीटी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ऑन्कोलॉजी इमेजिंग, न्यूरो इमेजिंग तथा ब्रेन और पेरिफेरल एंजियोग्राफी सहित उन्नत क्लीनिकल अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला को कुछ ही सेकंड में पूरा करने में सक्षम है.9 करोड़ की लागत वाली न्यूरो कैथ लैब उन्नत न्यूरोवैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर प्रक्रियाओं जैसे ब्रेन स्ट्रोक, ट्यूमर एम्बोलाइजेशन, एन्यूरिज्म प्रबंधन और अन्य जटिल न्यूरोवैस्कुलर उपचारों के लिए सुसज्जित है. इससे प्रति वर्ष 1,200 से अधिक मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद है.2 करोड़ की लागत वाली न्यूरो आईसीयू में पूरी तरह सुसज्जित 16-बेडेड न्यूरो आईसीयू शामिल है, जो उन्नत रोगी निगरानी प्रणालियों और समर्पित ऑपरेटिव सुविधाओं से समर्थित है, जिससे व्यापक न्यूरो-क्रिटिकल और पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल सुनिश्चित होती है.

