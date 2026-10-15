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विपक्ष मुख्यमंत्री की साड़ी, चप्पल और व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखने में व्यस्त है; जानिए क्यों बिफरी रेखा गुप्ता

विपक्ष पर भड़कीं सीएम रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में आयोजित रामलीला में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से बिगड़े बोल को जिस तरह आम आदमी पार्टी ने निशाना बनाया, इस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफाई दी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं बचा है. विपक्ष मुख्यमंत्री की साड़ी, चप्पल और व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखने में व्यस्त है.

आम आदमी पार्टी नेताओं पर हमला बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब में हत्याओं, नशे के कारोबार और जेएनयू में छात्राओं के यौन शोषण के आरोपों पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए. मुख्यमंत्री बोली, "मैं इतना कह सकती हूं ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग बिल्कुल खाली हो चुके हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनको कोई काम नहीं है. मुझे लगता है कि उनको अगर कोई काम नहीं है और उनका फोकस सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री है, तो भाई मेरे साथ ही चला करो. मैं क्या बोल रही हूं, कैसे खड़ी हूं, कैसे चप्पल पहनी है कि नहीं पहनी, साड़ी बदली है कि नहीं बदली है, उनका सब चीजों पे फोकस रहता है. वो अगर देखना है तो हमारे काम देखें, जो काम दिल्ली में हम कर रहे हैं उसकी चर्चा नहीं करेंगे."