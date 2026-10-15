विपक्ष मुख्यमंत्री की साड़ी, चप्पल और व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखने में व्यस्त है; जानिए क्यों बिफरी रेखा गुप्ता
दिल्ली सीएम ने कहा कि अगर देखना है तो हमारे काम देखें. जो काम दिल्ली में हम कर रहे हैं उसकी चर्चा वे नहीं करेंगे.
Published : October 15, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में आयोजित रामलीला में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से बिगड़े बोल को जिस तरह आम आदमी पार्टी ने निशाना बनाया, इस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफाई दी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं बचा है. विपक्ष मुख्यमंत्री की साड़ी, चप्पल और व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखने में व्यस्त है.
आम आदमी पार्टी नेताओं पर हमला बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब में हत्याओं, नशे के कारोबार और जेएनयू में छात्राओं के यौन शोषण के आरोपों पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए. मुख्यमंत्री बोली, "मैं इतना कह सकती हूं ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग बिल्कुल खाली हो चुके हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनको कोई काम नहीं है. मुझे लगता है कि उनको अगर कोई काम नहीं है और उनका फोकस सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री है, तो भाई मेरे साथ ही चला करो. मैं क्या बोल रही हूं, कैसे खड़ी हूं, कैसे चप्पल पहनी है कि नहीं पहनी, साड़ी बदली है कि नहीं बदली है, उनका सब चीजों पे फोकस रहता है. वो अगर देखना है तो हमारे काम देखें, जो काम दिल्ली में हम कर रहे हैं उसकी चर्चा नहीं करेंगे."
दरअसल, मुख्यमंत्री एलएनजेपी अस्पताल में नई MRI और CT स्कैन मशीनों का उद्घाटन करने पहुंचीं थीं. उन्होंने कहा कि "जो शानदार काम जो पिछले ना तो 12 साल की सरकार कर पाई ना की 15 साल की सरकार कर पाई, आज अगर से ये मशीनरी उन्होंने लगा दी होती तो हमें लगाने की क्या आवश्यकता थी. दिल्ली का सिस्टम जो ठप करके पिछली सरकार गई है, वह पंजाब में भी वही कर रही है. पंजाब में खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स का माफिया काम कर रहा है, उस पर वो जुबान नहीं खोलते. जेएनयू में एक प्रोफेसर बच्चियों के साथ में मिसबिहेव करता है, उनका शोषण होता है, उसपर वे जुबान नहीं खोलेंगे. मुझे तो ये लगता है कि अच्छा है, किसी भी माध्यम से वो लोग कम से कम प्रभु श्रीराम का नाम तो ले रहे हैं.
आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में ड्यूल सोर्स 256 स्लाइस CT स्कैन मशीन और 3 टेस्ला MRI मशीनों का शुभारंभ किया। इनसे हृदय, मस्तिष्क, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की जांच की बेहतर सुविधा अब अस्पताल में ही मिलेगी। हम लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हों और बेहतर इलाज हर नागरिक की पहुंच में हो। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी डॉ. पंकज कुमार सिंह जी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह साहनी जी उपस्थित रहे। @drpankajbjp #SevaSankalpAbhiyan— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 15, 2026
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बता दें कि, रामलीला में अपने संबोधन के दौरान एक जगह रावण की जगह रेखा गुप्ता 'राम' बोल गई थीं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, अनुराग ढांडा, विधायक जरनैल सिंह ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया. आप नेताओं ने कहा, जिस बीजेपी श्री राम जी का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है, उसी बीजेपी की दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता रामलीला के मंच पर भगवान राम के लिए ऐसा बोल दिया. ये बीजेपी के अंदर का सच है. ये राम का नाम सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, असलियत में तो इनके मन में रावण ही वास करता है.
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