DTC के बेड़े में 40 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल, CM रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी

रेखा गुप्ता ने आजादपुर में देश के सबसे आधुनिक बस टर्मिनल को किया समर्पित,अपग्रेडेड बस टर्मिनल को बताया सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम.

आजादपुर में नए बस टर्मिनल और इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन
आजादपुर में नए बस टर्मिनल और इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मंगलवार को आजादपुर बस टर्मिनल का उद्घाटन किया और इसके साथ ही 40 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली की सड़कों पर रवाना किया. यह पहल दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि ये आधुनिक, वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसें न केवल यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी, बल्कि शहर के वायु प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी.

बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में शुमार का लक्ष्य : मुख्यमंत्री ने कहा,

"हमारा लक्ष्य दिल्ली को दुनिया के सबसे बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में शामिल करना है. रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से दिल्ली राज्य सैंकड़ों समस्याओं में उलझा था, समाधान नहीं था इश्तहार वाली सरकार थी. रोजाना कितने काम करते हैं लेकिन हम बोर्ड भी नहीं लगाते."

केजरीवाल पर बोला तीखा हमला : सीएम रेखा गुप्ता ने कहा आज हमारी सरकार दिल्ली को 40 बसें सौंप रही हैं. हमने 8 महीने में 1400 इलेक्ट्रिक बसें दी जबकि पिछली सरकार सिर्फ दो हजार बसें दे पाई 11 साल में.पिछली सरकार ने प्रदूषण पर काम नहीं किया. मां के नाम पर पेड़ मुहिम से दिल्ली सरकार नहीं जुड़ी जिसका खामियाजा दिल्ली भुगत रही है. रोजाना अब नए विकास कार्य हो रहे हैं. सरकार चौबीसों घंटे काम कर रही है.

आजादपुर में देश के सबसे आधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन (ETV Bharat)

आजादपुर बस टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस : आजादपुर बस टर्मिनल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन, यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय और कर्मचारियों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नए टर्मिनल से उत्तरी दिल्ली के निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. उन्होंने पिछली सरकारों पर परियोजनाओं को लटकाने और भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार तेजी से विकास कार्यों को पूरा कर रही है.

नई बसों के शामिल होने से इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होगा मजबूत : परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह भी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद थे. उन्होंने बताया कि इन नई बसों के शामिल होने से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा और मजबूत होगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से दिल्ली की जनता को समर्पित भाव से सेवा देने का आह्वान किया. आजादपुर रोड के टूटा होने और साफ सफाई इलाक़े में रखने को लेकर अधिकारियों को विशेष हिदायत दीै. सीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अधिकारी दें तो इसी साल प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी .

हजारों करोड़ नुकसान वाली बसों को उबारा जाएगा: इंटरस्टेट बसें वर्षों से बंद पड़ी थी इस सरकार ने इसे शुरू किया है. सोनीपत बागपत अब एनसीआर के और इलाकों को भी बसों से जोड़ा जाएगा. इससे प्रदूषण कम होगा. बड़ा बदलाव जल्द देखेगा. वर्षों से हजारों करोड़ नुकसान वाली डीटीसी बसों को उबारा जाएगा. डीटीसी की सौ करोड़ वैल्यू थी 50 परसेंट शेयर मात्र 10 करोड़ में आगे बेच दिया गया.

पिछली सरकार को बताया डीटीसी के लिए नुकसानदायक : सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान ये भी कहा कि CAG रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आया उस पर पिछली सरकार जवाब दें कैपिटल फंड कहां गया. कैसे डीटीसी ड्राइवर्स को बेरोजगार किया गया, बसें जर्जर हो गई? क्या किया पिछली सरकार ने? हम डीटीसी को मुनाफे में लाएंगे.

