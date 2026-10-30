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CM रेखा गुप्ता ने किया 'दिवाली बाजार 2026' का उद्घाटन, दृष्टिबाधित लोगों के हुनर को मिला मंच

उन्होंने लोगों से अपील की कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच इस बाजार जाकर खरीदारी करें और पहल को बढ़ावा दें. पढ़ें खबर..

CM रेखा गुप्ता दिवाली बाजार 2026 का उद्घाटन करते हुए
CM रेखा गुप्ता दिवाली बाजार 2026 का उद्घाटन करते हुए (Delhi CM X Handle)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 30, 2026 at 4:16 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में दृष्टिबाधित लोगों की प्रतिभा को मंच देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक खास पहल की गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की ओर से 'दिवाली बाजार 2026' का उद्घाटन किया. इस बाजार में दृष्टिबाधित लोगों ने अपने हुनर और रचनात्मकता से तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं. मुख्यमंत्री ने बाजार का दौरा किया और स्टॉल पर मौजूद लोगों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया.

दिवाली बाजार 2026 में अलग-अलग स्टॉल पर हाथों से बनी चीजों के साथ अन्य तरह के उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं. इस बाजार का मकसद दृष्टिबाधित लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाजार का उद्घाटन करते हुए खुशी जाहिर की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया और ये चीजें बनाने वाले लोगों से भी बातचीत की. उन्होंने इस पहल से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ाया और उनके प्रयासों की सराहना की.

साथ ही सभी से आग्रह किया कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच इस बाजार में जरूर जाएं, खरीदारी करें और इस नेक पहल को बढ़ावा दें. ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन को हार्दिक बधाई. दरअसल, ऐसे आयोजन दृष्टिबाधित लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ उत्पादों की बिक्री का अवसर भी देते हैं. इससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलने के साथ अपनी अलग पहचान बनाने में मदद मिलती है. यह पहल समाज में समान अवसर उपलब्ध कराने और दिव्यांगजनों को सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम है.

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ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की तरफ से आयोजित दिवाली बाजार 2026 के जरिए दृष्टिबाधित लोगों को अपने हुनर को पहचान दिलाने का एक मंच मिला है. जरूरत है कि ऐसे प्रयासों को लगातार बढ़ावा मिले, ताकि शारीरिक चुनौती प्रतिभा की राह में बाधा न बने.

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