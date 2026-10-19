CM रेखा गुप्ता ने गोयला डेयरी क्षेत्र में बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन, लोगों से की ये अपील
परियोजना के तहत एजेंसी डेयरी संचालकों से 67 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से गोबर इकट्ठा करेगी और गोबर के निस्तारण की समस्या कम होगी.
Published : October 19, 2026 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को नजफगढ़ के गोयला डेयरी क्षेत्र में 16 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया. दिल्ली नगर निगम की तरफ से स्थापित इस संयंत्र में प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन गोबर को प्रोसेस किया जाएगा. इससे गोबर को नालियों के रास्ते यमुना में पहुंचने से रोकने, स्वच्छ ईंधन बनाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.
सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में तीन बायोगैस प्लांट शुरू किए हैं, जबकि छह अन्य प्लांट भी स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. नांगली सकरावती प्लांट में एक वर्ष के दौरान 55 हजार टन गोबर का इस्तेमाल किया गया और इसके लिए किसानों को 3.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. डेयरी कॉलोनियों में नालियों और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड भी उपलब्ध कराया गया है.
आज गोयला डेयरी में ₹16 करोड़ की लागत से बने बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। यहां प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन गोबर से स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद तैयार होगी। इससे गोबर को यमुना में जाने से रोकने में मदद मिलेगी और पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। पिछली सरकार ने वर्षों तक दिल्ली में एक भी बायोगैस प्लांट नहीं लगाया, उन्होंने हजारों टन गोबर यमुना में हमारी सरकार ने डेढ़ साल में 3 प्लांट शुरू किए हैं और 6 अन्य प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के ‘Waste to Wealth’ के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद जी, दिल्ली महापौर श्री प्रवेश वाही जी, उपमहापौर श्रीमती मोनिका पंत जी, विधायक श्री संदीप सहरावत जी,दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। @ashishsood_bjp @praveshwahi @drmonikapant @sandeepbjpadv @satya_office #ViksitDelhi #SevaSankalpAbhiyan— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 19, 2026
रोजाना 5.6 टन कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन का अनुमान
गोयला डेयरी संयंत्र से हर दिन करीब 14 हजार क्यूबिक मीटर कच्ची बायोगैस और करीब 5.6 टन शुद्ध कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादित होने का अनुमान है. इसकी आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को की जाएगी. प्रोसेस होने के बाद बचने वाली स्लरी का उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में होगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद मिलेगी. परियोजना के तहत एजेंसी डेयरी संचालकों से 67 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से गोबर इकट्ठा करेगी. इससे पशुपालकों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ गोबर के निस्तारण की समस्या भी कम होगी. मुख्यमंत्री ने डेयरी संचालकों से गोबर नालियों में बहाने के बजाय निर्धारित संग्रहण व्यवस्था में देने की अपील की.
Inaugurated a ₹16 crore biogas plant at Goyla Dairy today. For years, Delhi had not a single biogas plant. Today, 3 are commissioned in just 18 months, with 6 more planned! Every step brings us closer to a cleaner Maa Yamuna and a greener Delhi. #ViksitDelhi #SevaSankalpAbhiyan— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 19, 2026
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ठोस काम पर जोर
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली अब बहानों और देरी के बजाय ठोस काम और परिणाम चाहती है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार डेयरियों में गोबर के वैज्ञानिक निस्तारण और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है. कार्यक्रम में महापौर प्रवेश वाही, उपमहापौर मोनिका पंत और विधायक संदीप सहरावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे.
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