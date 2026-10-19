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CM रेखा गुप्ता ने गोयला डेयरी क्षेत्र में बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन, लोगों से की ये अपील

दिल्ली में बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को नजफगढ़ के गोयला डेयरी क्षेत्र में 16 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया. दिल्ली नगर निगम की तरफ से स्थापित इस संयंत्र में प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन गोबर को प्रोसेस किया जाएगा. इससे गोबर को नालियों के रास्ते यमुना में पहुंचने से रोकने, स्वच्छ ईंधन बनाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.

सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में तीन बायोगैस प्लांट शुरू किए हैं, जबकि छह अन्य प्लांट भी स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. नांगली सकरावती प्लांट में एक वर्ष के दौरान 55 हजार टन गोबर का इस्तेमाल किया गया और इसके लिए किसानों को 3.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. डेयरी कॉलोनियों में नालियों और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड भी उपलब्ध कराया गया है.