ETV Bharat / state

CM रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया अटल कैंटीन का उद्घाटन, बुजुर्ग अम्मा को अपने हाथ से खिलाया खाना

बुजुर्ग महिला को सीएम ने हाथ से खिलाया खाना ( ETV BHARAT )