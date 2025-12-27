ETV Bharat / state

CM रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया अटल कैंटीन का उद्घाटन, बुजुर्ग अम्मा को अपने हाथ से खिलाया खाना

सीएम ने अपनी विधानसभा में एक बुजुर्ग अम्मा को अपने हाथ से भोजन कराया.

CM REKHA GUPTA ATAL CANTEEN
बुजुर्ग महिला को सीएम ने हाथ से खिलाया खाना (ETV BHARAT)
ETV Bharat Delhi Team

December 27, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली में 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने वाली अटल कैंटीन इस वक्त लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. इनकी बढ़ती लोकप्रियता देखकर इनकी संख्या बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है. सबसे बड़ी बात ये है कि भारी संख्या में लोग अटल कैंटीन में जाकर स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं.

अटल कैंटीन के जरिए जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर भरपेट भोजन मिल रहा है. शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग और उससे सटे पीतमपुरा में कैंटीन का उदघाटन किया. जहां बुजुर्ग महिलाओं के बीच सीएम रेखा गुप्ता पहुंचीं.

बुजुर्ग अम्मा को सीएम ने अपने हाथ से खिलाया खाना (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा “थाली में खाना परोसा और बदले में जो स्नेह और आशीर्वाद मिला, वह सदैव मेरे साथ रहेगा.”

बुजुर्ग महिला रजनी ने कहा कि इस तरह का खाना मिले तो वह रोज यहीं आकर खाएंगी. दिल्ली सरकार ने बीते 25 दिसंबर को अलग-अलग स्थानों पर 45 कैंटीन शुरू की थी. दिल्ली सरकार द्वारा शुरू अटल कैंटीन में बीते दो दिनों में निर्धारित संख्या से कम लोग सस्ता भोजन खाने पहुंचे.

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 25 और 26 दिसंबर को अटल कैंटीन में खाना खाने वालों की कुल संख्या 25 हज़ार भी नहीं पहुंचीं. जबकि, एक दिन में प्रत्येक कैंटीन में सुबह और शाम को हज़ार-हज़ार लोगों को 5 रुपये में सस्ती थाली देने खिलाने का प्रबंध किया गया है. अभी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू अटल कैंटीन में दिन के दोनों वक़्त को मिलाकर कुल 90 हज़ार लोग 5 रुपये में खाना खा सकते हैं.

दिल्ली सरकार की अटल कैंटीन योजना के तहत पहले चरण में दिल्ली भर में 100 अटल कैंटीन स्थापित की जा रही है. जिनमें से बाकी बची कैंटीन जल्द ही शुरू की जाएंगी. प्रत्येक कैंटीन में प्रतिदिन दो समय भोजन परोसा जाएगा. सभी कैंटीनों के लिए मेन्यू समान है. यहां सेंट्रलाइज्ड किचन से बना खाना, जिसमें दाल-चावल, रोटी और सब्ज़ी शामिल होंगे. इन कैंटीनों में आधुनिक रसोई, एलपीजी आधारित खाना पकाने की व्यवस्था, औद्योगिक आरओ जल संयंत्र आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. पारदर्शिता और संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टोकन प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी और नियमित ऑडिट की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त, भोजन और कच्चे माल की गुणवत्ता की नियमित जांच FSSAI और एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा की जाएगी, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके. एक कैंटीन में अधिकतम एक हज़ार लोगों को 5 रुपये में थाली खाने के लिए कूपन मिलेगा.

