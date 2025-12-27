CM रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया अटल कैंटीन का उद्घाटन, बुजुर्ग अम्मा को अपने हाथ से खिलाया खाना
सीएम ने अपनी विधानसभा में एक बुजुर्ग अम्मा को अपने हाथ से भोजन कराया.
Published : December 27, 2025 at 1:49 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने वाली अटल कैंटीन इस वक्त लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. इनकी बढ़ती लोकप्रियता देखकर इनकी संख्या बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है. सबसे बड़ी बात ये है कि भारी संख्या में लोग अटल कैंटीन में जाकर स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं.
अटल कैंटीन के जरिए जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर भरपेट भोजन मिल रहा है. शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग और उससे सटे पीतमपुरा में कैंटीन का उदघाटन किया. जहां बुजुर्ग महिलाओं के बीच सीएम रेखा गुप्ता पहुंचीं.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा “थाली में खाना परोसा और बदले में जो स्नेह और आशीर्वाद मिला, वह सदैव मेरे साथ रहेगा.”
बुजुर्ग महिला रजनी ने कहा कि इस तरह का खाना मिले तो वह रोज यहीं आकर खाएंगी. दिल्ली सरकार ने बीते 25 दिसंबर को अलग-अलग स्थानों पर 45 कैंटीन शुरू की थी. दिल्ली सरकार द्वारा शुरू अटल कैंटीन में बीते दो दिनों में निर्धारित संख्या से कम लोग सस्ता भोजन खाने पहुंचे.
थाली में खाना परोसा और बदले में जो स्नेह और आशीर्वाद मिला, वह सदैव मेरे साथ रहेगा।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 27, 2025
📍 अटल कैंटीन, पीतमपुरा#AtalCanteen pic.twitter.com/QHssKS3wud
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 25 और 26 दिसंबर को अटल कैंटीन में खाना खाने वालों की कुल संख्या 25 हज़ार भी नहीं पहुंचीं. जबकि, एक दिन में प्रत्येक कैंटीन में सुबह और शाम को हज़ार-हज़ार लोगों को 5 रुपये में सस्ती थाली देने खिलाने का प्रबंध किया गया है. अभी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू अटल कैंटीन में दिन के दोनों वक़्त को मिलाकर कुल 90 हज़ार लोग 5 रुपये में खाना खा सकते हैं.
शालीमार बाग में आज अटल कैंटीन का शुभारंभ किया और वहीं भोजन भी किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 27, 2025
अटल कैंटीन में मात्र ₹5 में गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंत्योदय के विचार से प्रेरित यह पहल दिल्ली के निर्माण और संचालन में जुटे हमारे मेहनतकश भाइयों और बहनों के लिए सम्मान… pic.twitter.com/0X3I2QqqkH
दिल्ली सरकार की अटल कैंटीन योजना के तहत पहले चरण में दिल्ली भर में 100 अटल कैंटीन स्थापित की जा रही है. जिनमें से बाकी बची कैंटीन जल्द ही शुरू की जाएंगी. प्रत्येक कैंटीन में प्रतिदिन दो समय भोजन परोसा जाएगा. सभी कैंटीनों के लिए मेन्यू समान है. यहां सेंट्रलाइज्ड किचन से बना खाना, जिसमें दाल-चावल, रोटी और सब्ज़ी शामिल होंगे. इन कैंटीनों में आधुनिक रसोई, एलपीजी आधारित खाना पकाने की व्यवस्था, औद्योगिक आरओ जल संयंत्र आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. पारदर्शिता और संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टोकन प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी और नियमित ऑडिट की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त, भोजन और कच्चे माल की गुणवत्ता की नियमित जांच FSSAI और एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा की जाएगी, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके. एक कैंटीन में अधिकतम एक हज़ार लोगों को 5 रुपये में थाली खाने के लिए कूपन मिलेगा.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में 5 रुपए प्लेट का खाना खाने एक तिहाई भी नहीं पहुंचे, जानें क्या बोले लोग
ये भी पढ़ें- Explainer: दिल्ली में शुरू हुई अटल कैंटीन, मेन्यू में क्या-क्या ? जानिए इसके बारे में सबकुछ
ये भी पढ़ें- जानिए दिल्ली में कहां-कहां 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, देखें पूरी लिस्ट