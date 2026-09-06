स्टार्टअप संस्थापकों के साथ सीएम रेखा गुप्ता की बैठक, 10 हजार स्टार्टअप और 4 लाख रोजगार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 पर एक महत्वपूर्ण बैठक की. इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी में उद्यमिता को बढ़ावा देना है.
Published : September 6, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 4:09 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्टार्टअप एंड इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 को प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं. इसी कड़ी में सरकार ने देश के प्रमुख स्टार्टअप संस्थापकों के साथ ‘Meeting on Start-up Incubation Policy with Start-Up Founders’ बैठक की. इसमें दिल्ली में स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन का मजबूत माहौल तैयार करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर चर्चा हुई.
युवाओं से किया वादा पूरा करने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के युवाओं से जो वादा किया गया था, सरकार उसे आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप नीति के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय, कॉलेजों और स्कूलों में इन्क्यूबेशन सेंटर विकसित करने के साथ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में देशभर से आए स्टार्टअप संस्थापकों और कंपनियों के सीईओ ने नीति को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए. सरकार इन सुझावों के आधार पर नीति को ज्यादा प्रभावी बनाने की दिशा में काम करेगी.
स्टार्टअप को सरकार का मिलेगा सहयोग
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे हर स्टार्टअप को सहयोग देना चाहती है, जो नवाचार के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहता है और अपने काम का विस्तार करना चाहता है. सरकार की कोशिश है कि युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल मिले. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप नीति के माध्यम से युवाओं को सरकार का समर्थन मिलेगा और दिल्ली में स्टार्टअप के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार की जाएगी.
10 हजार से ज्यादा स्टार्टअप को बढ़ावा
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नीति को लागू करने के लिए उन स्टार्टअप संस्थापकों से चर्चा की गई, जिन्होंने दिल्ली से अपना कारोबार शुरू किया और उसे आगे बढ़ाया है. उनके अनुभव से नीति को जमीन पर लागू करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य मौजूदा कार्यकाल में 10 हजार से ज्यादा स्टार्टअप को बढ़ावा देने और उन्हें जरूरी मदद उपलब्ध कराने का है.
#WATCH | Delhi: Chief Minister Rekha Gupta holds a meeting with investors and startup founders on the Delhi Startup and Incubation Policy 2026 pic.twitter.com/r7lP72mwf8— ANI (@ANI) September 6, 2026
स्टार्टअप के साथ रोजगार पर भी जोर
आशीष सूद ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल स्टार्टअप संस्थापकों को फायदा पहुंचाना नहीं है. सरकार ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना चाहती है, जिससे दिल्ली में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हों. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप नीति के माध्यम से 4 लाख से ज्यादा नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सरकार संस्थापकों के सुझावों और उनके अनुभवों को नीति के क्रियान्वयन में शामिल करेगी.
संस्थापक और युवाओं दोनों को फायदा
सरकार का जोर ऐसे स्टार्टअप इकोसिस्टम पर है, जिसमें नए कारोबार शुरू करने वाले युवाओं को शुरुआती मदद के साथ-साथ आगे बढ़ने के अवसर भी मिलें. इन्क्यूबेशन सेंटर के जरिए युवाओं को अपने विचारों और नए प्रयोगों को आगे ले जाने का मंच मिलने की उम्मीद है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ऐसा माहौल तैयार करने पर काम कर रही है, जहां स्टार्टअप के साथ नवाचार और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिले.
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