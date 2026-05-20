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दिल्ली के हुनरमंद युवाओं को स्टार बनाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू किया 'हौसलों की उड़ान' टैलेंट हंट

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी के छिपे हुए युवा टैलेंट को तराशने और उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को 'हौसलों की उड़ान' नाम से एक मेगा टैलेंट हंट शो की औपचारिक शुरुआत की. इस अनूठी प्रतियोगिता के जरिए दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों में रहने वाले 16 से 35 वर्ष के युवाओं को अपनी कला का प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका मिलेगा.

विधानसभा स्तर से शुरू होगा सफर, बनाए गए 35 जोन

'हौसलों की उड़ान' प्रतियोगिता का ढांचा पूरी तरह से जमीनी स्तर से जुड़ा होगा. युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सबसे पहले ऑडिशन आयोजित किए जाएंगे, ताकि हर इलाके के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके. सुचारू संचालन और बेहतर स्क्रीनिंग के लिए पूरी दिल्ली को 35 जोन में बांटा गया है. विधानसभा स्तर पर चुने गए प्रतिभागी इन जोन में मुकाबला करेंगे. सरकार की योजना है कि कोई भी प्रतिभाशाली युवा इस मंच से अछूता न रहे. इसके लिए कला और संस्कृति विभाग की विशेष टीमें भी जमीनी स्तर पर एक्टिव रहेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश की पहली ऐसी सरकारी योजना है, जो टीवी चैनलों के रियलिटी शो की तर्ज पर सीधे जनता के बीच जाकर प्रतिभाओं को चुनेगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि जोनल स्तर पर कड़े मुकाबले और चयन प्रक्रिया के बाद, राज्य स्तर पर एक ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जाएगा. राज्य स्तर से चयनित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को नेशनल लेवल (राष्ट्रीय स्तर) की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा. राष्ट्रीय स्तर पर देश के दिग्गज कलाकारों और विशेषज्ञों के सामने दिल्ली के युवा अपनी कला का लोहा मनवाएंगे, जहां अंतिम विजेताओं का चयन किया जाएगा.