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CM रेखा ने NDMC के दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को सौंपे नौकरी पत्र

नियुक्ति प्राप्त करने वालों में लगभग 90 महिलाएं शामिल: मुख्यमंत्री ने एनडीएमसी की सराहना करते हुए कहा कि उनके निरंतर प्रयासों से आज 109 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति के रूप में नई उम्मीद मिली है. उन्होंने कहा कि यह केवल नौकरी नहीं, बल्कि परिवारों के भविष्य को संबल देने वाला जीवनभर का सहारा है. मुख्यमंत्री ने विशेष खुशी जताई कि नियुक्ति प्राप्त करने वालों में लगभग 90 महिलाएं शामिल हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी चयनित अभ्यर्थी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर “विकसित भारत, विकसित दिल्ली” के संकल्प को मजबूत करेंगे.

दिल्ली की छवि को बेहतर बनाने में NDMC का महत्वपूर्ण रोल: इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि एनडीएमसी केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक परिवार है, जहां जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मिलकर देश की सेवा में लगे लोगों की सेवा करते हैं. उन्होंने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र देश की प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र है और यहां कार्यरत कर्मचारी राजधानी की छवि को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र तथा संविदा कर्मचारियों को मेडिकल हेल्थ कार्ड प्रदान किए. एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह अनिल वाल्मीकि एवं सरिता तोमर मौजूद रहे.

दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों में इससे बढ़ेगा आत्मविश्वास: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एनडीएमसी के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों एवं आश्रितों को ये नियुक्ति पत्र उनके परिवारों को आत्मनिर्भर बनने, सम्मानपूर्वक जीवन जीने और भविष्य को नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने का सशक्त संबल प्रदान करेगी. यह जानकारी मुख्यमंत्री सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की इस मौके पर मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये पहल वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि जनता एवं समाज के प्रति सरकार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए की जा रही हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारें विभिन्न कारणों से पूरा नहीं कर पाई.

उदारीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के तहत बांटे हेल्थ कार्ड: इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस दौरान उदारीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य योजना (एलएमएचएस) के तहत विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मेडिकल हेल्थ कार्ड भी बांटे , जिससे वे और उनके परिवार सूचीबद्ध अस्पतालों और निदान केंद्रों में बिना शुल्क के उपचार प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने एनडीएमसी परिवार का हिस्सा बने सभी कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी.

एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने की जनसेवा में योगदान की अपील: एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र तथा संविदा कर्मचारियों को मेडिकल हेल्थ कार्ड वितरित किया जाना, सरकार की कर्मचारियों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता को दर्शाता है.उन्होंने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ जनसेवा में योगदान देंगे.

दिल्ली की छवि को बेहतर बनाने में NDMC का महत्वपूर्ण रोल (ETV Bharat)

स्वच्छ, हरित एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान: चहल ने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों से अपील की कि वे माननीय प्रधानमंत्री के सतत विकास के दृष्टिकोण को जन आंदोलन का रूप देने हेतु सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा संरक्षण, डिजिटल कार्य संस्कृति एवं “मेक इन इंडिया” उत्पादों को अपनाएं ताकि हम सब मिलकर एक स्वच्छ, हरित एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें.

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