किसी भी राज्य और देश की प्रगति के लिए मजबूत उद्योग जगत का होना बेहद जरूरीः दिल्ली सीएम

दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फ्रेंड्स कॉलोनी झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के ऐतिहासिक सफर को याद किया. उन्होंने बताया कि वर्ष 1925 में इस क्षेत्र में लगभग 80 फैक्ट्रियां हुआ करती थीं, जबकि आज यहां 2000 से अधिक फैक्ट्रियां सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं. यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि किस तरह इस इंडस्ट्रियल एरिया ने समय के साथ निरंतर विकास किया है.

नई दिल्ली: दिल्ली स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया के शताब्दी वर्ष पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यापार खड़ा करना और केवल मुनाफा कमाना ही किसी भी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य नहीं होता है. बल्कि किसी भी राज्य और देश की प्रगति के लिए मजबूत उद्योग जगत का होना बेहद आवश्यक है. उन्होंने कहा कि उद्योग न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, बल्कि रोजगार सृजन के माध्यम से समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. इसी सोच के चलते उन्होंने इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया. क्योंकि उनके अनुसार दिल्ली में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है.

सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अब यह स्थिति तेजी से बदल रही है. मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए ठोस कदम उठाए हैं. उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के सुधार, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने और स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है. उद्योग मंत्री ने इसे पिछले 20 से 25 वर्षों में उठाया गया एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया.

फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान हरीश गर्ग ने दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को तेज किया गया है, जिससे उद्योगों को बड़ी राहत मिली है. इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम जैसी पहल ने उद्योगों को नई उड़ान दी है और कारोबार को सुगम बनाया है. कार्यक्रम के अंत में सभी वक्ताओं ने फ्रेंड्स कॉलोनी झिलमिल इंडस्ट्री के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और इसे दिल्ली की औद्योगिक पहचान का मजबूत स्तंभ बताया.

वहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स हेंडल पर पोस्ट कर कहा कि फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया के शताब्दी वर्ष पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. संघर्ष, परिश्रम और उद्यमशीलता की 100 वर्षों की इस यात्रा ने राजधानी की औद्योगिक विरासत को एक विशिष्ट और सम्मानित पहचान दी है. यह क्षेत्र केवल उद्योग का केंद्र नहीं रहा, बल्कि रोजगार सृजन, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता की मजबूत आधारशिला भी बना है.

आगे उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर Ease of Doing Business को और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रभावी, व्यावहारिक और उद्योग-हितैषी निर्णय ले रही हैं, ताकि उद्यम को नई गति मिले और रोजगार के अधिक अवसर सृजित हों. आइए, हम सभी मिलकर विकसित भारत और विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं.

