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पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में मेगा ब्लड डोनेशन कैंपेन, सीएम रेखा गुप्ता और हर्ष मल्होत्रा ने किया रक्तदान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को देशभर में सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंपेन का आयोजन किया गया. इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री व दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने खुद भी रक्तदान किया. उनके साथ दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों और सैकड़ों नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर इस महादान में हिस्सा लिया और मानवता का संदेश दिया.

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शिविर की शुरुआत सुबह से ही बेहद उत्साहजनक माहौल में हुई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्तदान करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन राष्ट्र सेवा और जनहित को समर्पित रहा है. उनके जन्मदिन को 'सेवा संकल्प अभियान' के रूप में मनाते हुए रक्तदान जैसे नेक कार्य से जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. एक यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है और आज दिल्ली की जनता ने यह साबित कर दिया है कि वे समाज के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, जिसमें एक ही दिन में 2,500 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है.

शिविरों नें देखने को मिला उत्साह: वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सेवा की संस्कृति मजबूत हुई है. आज का यह मेगा कैंपेन इस बात का गवाह है कि किस तरह युवा और आम नागरिक देश के आह्वान पर एकजुट होकर समाज सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं. राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आयोजित इन रक्तदान शिविरों में गजब का उत्साह देखने को मिला. सुबह मुख्यमंत्री अलीपुर स्थित खाटू धाम में विशेष हवन में शामिल हुई. इस दौरान युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी अलग-अलग केंद्रों पर पहुंचकर रक्तदाताओं और दिव्यांगों को उपकरण आदि वितरित किए.