दिवाली पर ग्रीन पटाखों की इजाज़त से झूमी दिल्ली सरकार, कपिल मिश्रा बोले- “सरकार बदली तो हिंदू त्योहारों पर बैन भी खत्म"

पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां दिल्ली की बीजेपी सरकार काफी खुश हैं वहीं दिल्ली की जनता भी रेखा सरकार को इस अनुमति के लिए किए गए प्रयास को लेकर सीएम को धन्यवाद कर रही है. लोगों ने दिवाली पर पटाखे की अनुमति के आदेश का स्वागत किया है कि इस बार दिल्लीवालों को दिवाली का एहसास हो पाएगा क्योंकि दिवाली की पहचान ही मिठाइयों और पटाखों से होती है.

ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिवाली पर लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की सशर्त अनुमति दी है. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दीपावली के मौके पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी है.सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे.

दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है. दिल्ली में अब शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे. हम सुनिश्चित करेंगे कि ये ग्रीन पटाखे हों. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित करने के लिए हम एक बैठक बुला रहे हैं. मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया था..."

दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा, "मैं सभी दिल्लीवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने दिल्ली में एक अच्छी सरकार चुनी है और सरकार के प्रयास सफल हुए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा था इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे.सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों की सराहना की... मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. अब हम बिना किसी चिंता के ग्रीन पटाखे जला पाएंगे..."

"सरकार बदली, हिंदुओं के त्यौहारों से बैन लगना बंद हो गया"

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं. दिल्ली की जनता की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं. पिछली सरकार भी ऐसा कर सकती थी।.आज यह साबित हो गया है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था. पहली बार सरकार बदली और सरकार बदलते ही दिवाली पर प्रतिबंध बंद हो गया "

