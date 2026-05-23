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CM रेखा ने किया एयर प्यूरीफिकेशन टेक्नॉलजी का निरीक्षण, मत्री सिरसा भी रहे मौजूद, अधिकारियों को निर्देश जारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ विजन से प्रेरित होकर देश में विकसित तकनीकें अब पर्यावरण संरक्षण में गेम-चेंजर साबित हो रही हैं-CM रेखा

प्रदूषण पर 'मेड इन इंडिया' प्रहार
प्रदूषण पर 'मेड इन इंडिया' प्रहार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 23, 2026 at 8:22 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार अब तकनीक का सहारा ले रही है. प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को केवल सर्दियों तक सीमित न रखते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे साल के 365 दिन चलने वाला महाभियान घोषित किया है.

शनिवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली में स्थापित तीन अत्याधुनिक ‘मेड इन इंडिया’ एयर प्यूरीफिकेशन तकनीकों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया और अधिकारियों को इनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए. इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे.

CM ने अधिकारियों को निर्देश दिए
CM ने अधिकारियों को निर्देश दिए (ETV BHARAT)

सोर्स पर ही दबोचा जाएगा धुआं: एसटीआर 101 और पवन III

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सतगुरु राम सिंह मार्ग (रामा रोड) पर लगी एसटीआर 101 फिल्टर-रहित एयर प्यूरीफायर प्रणाली का जायजा लिया. बिजली के खंभों पर स्थापित इस सिस्टम की 21 इकाइयां प्रति घंटे करीब तीन लाख लीटर हवा को शुद्ध करने में सक्षम हैं. यह प्रणाली न केवल धूल-धुएं को हटाती है, बल्कि हाई-फ्रीक्वेंसी चिप तकनीक के जरिए बैक्टीरिया और वायरस को भी निष्क्रिय करती है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी फिल्टर-रहित और कम रखरखाव वाली तकनीक है, जो प्रदूषण को ईंटों के रूप में सुरक्षित निस्तारित करने में मदद करती है.

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दिल्ली में स्थापित तीन अत्याधुनिक ‘मेड इन इंडिया’ एयर प्यूरीफिकेशन तकनीकों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया (ETV BHARAT)

वहीं, कीर्ति नगर फायर स्टेशन के पास लगाई गई ‘पवन III’ तकनीक वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को उसके स्रोत (सोर्स) पर ही पकड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है. सड़क किनारे लगे इस डिवाइस का महाराष्ट्र के कोल्हापुर में परीक्षण सफल रहा है, जहां इसने पार्टिकुलेट प्रदूषण में 29 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की थी.

डस्ट कलेक्टर मशीन
डस्ट कलेक्टर मशीन (ETV BHARAT)
जीरो-एमिशन ईवी एंटी स्मॉग गन का कमाल

निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने कीर्ति नगर से मायापुरी मार्ग पर संचालित भारत की पहली ईवी-आधारित एंटी स्मॉग गन का भी अवलोकन किया. यह पूरी तरह जीरो-एमिशन और मोबाइल प्रणाली है, जो उच्च दबाव के साथ सूक्ष्म जल कणों का छिड़काव कर हवा में मौजूद धूल के कणों को नीचे बैठा देती है. यह कृत्रिम वर्षा की तरह कार्य कर ‘क्लीन एयर कॉरिडोर’ का निर्माण करती है, जिससे दृश्यता और वायु गुणवत्ता में सुधार होता है.

360 डिग्री दृष्टिकोण के साथ सरकार सक्रिय

पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार इस समस्या से निपटने के लिए चौतरफा रणनीति पर काम कर रही है. सरकार द्वारा आयोजित ‘इनोवेशन चैलेंज’ में देशभर के स्टार्टअप्स ने कई अभिनव समाधान प्रस्तुत किए थे, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की निगरानी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र की देखरेख में अगले ढाई महीनों तक इन तकनीकों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा. सफल रहने वाली तकनीकों को पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर स्थापित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार वैज्ञानिक रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से स्थायी और ठोस परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध है. धूल नियंत्रण से लेकर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने तक, दिल्ली सरकार प्रदूषण के विरुद्ध 360-डिग्री दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है.

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