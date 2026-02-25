ETV Bharat / state

दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट लड़कियों से भेदभाव मामला: CM रेखा गुप्ता ने की निंदा, AAP ने की कार्रवाई की मांग

नॉर्थ ईस्ट के लड़कियों के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी किए जाने पर हुआ मामला दर्ज,आरोपी महिला और उसका पति गिरफ्तार

दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट लड़कियों से भेदभाव मामला
दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट लड़कियों से भेदभाव मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 25, 2026 at 2:08 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट लड़कियों के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है. इसमें अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है. जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस घटना की कड़ी निंदा की है तो वहीं दिल्ली में विपक्षी पार्टी ने आरोपियों की गिरफ्तार की मांग की है.

सीएम रेखा ने कहा- हर बेटी की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी

सीएम रेखा ने एक्स पर वोडियो जारी कर कहा कि,

नॉर्थ ईस्ट की हमारी बहनों के साथ हुई इस घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूं और उनके साथ मजबूती से खड़ी हूं। दिल्ली हर किसी की है। यहां हर नागरिक की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं स्वयं उनसे मिलूंगी। पुलिस पूरी जिम्मेदारी से कानूनी कार्रवाई कर रही है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किसी भी बेटी को तंग करना, भेदभाव करना या अपमानित करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब एक हैं और हर बेटी की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है।


आप बीजेपी पर साधा निशाना

दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज मालवीय नगर थाना पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मालवीय नगर थाने के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी. सौरभ भारद्वाज ने बताया कि हम आज यहां पर आए थे और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से बात हुई है हमारी मांग है कि इस मामले में मामला तो दर्ज हो गया है लेकिन अब इसमें गिरफ्तारी भी होनी चाहिए.

आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (ETV Bharat)

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत सबका है यहां पर किसी की गुंडई नहीं चलेगी अमित शाह नॉर्थ ईस्ट में जाकर वोट मांगते हैं. हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है. उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है लेकिन यह तो छोटे अधिकारी हैं बड़े अधिकारियों की मोटी चमड़ी है वह ध्यान नहीं देते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग समझे कि दिल्ली उनका भी है। दिल्ली भारत के सभी लोगों का है.

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि दिल्ली के मालवीयनगर में अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली तीन लड़कियों पर नस्लभेदी टिप्पणी की गई थी. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में मालवीय नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

