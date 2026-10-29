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CM रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन में सपरिवार मनाया करवाचौथ, बारिश के चलते बादलों के बीच सुहागिनों ने ढूंढे विकल्प

दिल्ली सीएम ने मनाया करवा चौथ ( Delhi CM X Handle )

नई दिल्ली: सुहागिनों के सबसे खास और पावन पर्व करवा चौथ पर इस बार इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आए. एक तरफ जहां सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन की निर्जला उपवास की कठिन तपस्या में जुटी थीं, वहीं दूसरी तरफ अचानक शुरू हुई बारिश और आसमान में छाए घने बादलों ने उनकी धड़कनें बढ़ा दीं. महिलाओं के मन में बस एक ही सवाल था कि अगर आज चांद बादलों के पीछे छिप गया, तो वे अर्घ्य कैसे देंगी और अपना व्रत कैसे खोलेंगी? वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन में अपने परिवार के साथ करवा चौथ के मौके पर पूजा की.

उन्होंने अपने X हैंडल पर लिखा, करवा चौथ का यह पवित्र त्योहार पति-पत्नी के बीच अटूट प्रेम, आपसी विश्वास और पूर्ण समर्पण का अनूठा प्रतीक है. यह हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति की उस गहरी परंपरा को जीवंत करता है. सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं. आपका जीवन प्रेम, सौभाग्य, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहे.