दिल्ली की सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई बैठक, लिए गए ये अहम निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर को साफ-सुथरा व स्वच्छ बनाने की कोई भी योजना है, तो उसे लाया जाए. जानें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

बैठक में शामिल हुए सभी मंत्री व अधिकारी
बैठक में शामिल हुए सभी मंत्री व अधिकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2025 at 7:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते शोर के बीच सफाई व स्वच्छता के मसले को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. इसमें सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार के अलावा डीडीए, पीडब्ल्यूडी, डीएसआईआईडीसी व अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए.

उन्होंने कहा कि जब छोटे शहर सफाई के मामले में आगे निकल सकते हैं तो दिल्ली को तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए. सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है. अधिकारियों के पास दिल्ली को साफ-सुथरा व स्वच्छ बनाने की कोई भी योजना है, तो वह उसे लाएं. सरकार उस योजना को तुरंत लागू करेगी. हमारी प्राथमिकता यह होगी कि लोगों को कूड़ा डालने के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराए जाएं, ताकि लोग यहां-वहां कूड़ा न फैंके. उन्होंने संबधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी दिल्ली में डस्टबिन लगाने की व्यवस्था की जाए और जहां भी टूटे-फूटे डस्टबिन हैं, उन्हें तुरंत बदला जाए.

लगाए जाएंगे कूड़े के कॉम्पेक्टर: बैठक में कुछ खास निर्णय भी लिए गए, ताकि दिल्ली को तेजी से बेहतर तौर पर स्वच्छ राजधानी बनाया जाए. जैसे- दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जल्द ही अधिक क्षमता वाले कूड़े के कॉम्पेक्टर लगाए जाएंगे. इसके लिए डीडीए व ड्यूसिब जमीन मुहैया कराएगा. राजधानी में हरियाली बहुत अधिक है, इसलिए ग्रीन कूड़ा भी बहुत निकलता है. इस ग्रीन कूड़े का इस्तेमाल करने के लिए भी आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी. शुरुआती दौर में इसे सभी विधानसभाओं में लगाया जाए. बाद में इन्हें वार्ड अनुसार बढ़ाया जाएगा.

सफाई को लेकर बने गंभीरता: मुख्यमंत्री के अनुसार, अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे दिन में एक बार अपने इलाके की सड़कों,गलियों, बाजारों आदि का दौरा करें और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि उनके दौरे का पॉजिटिव संदेश जाएगा और सफाई स्टाफ सजगता से कार्य करेगा. सफाई को लेकर छोटे व बड़े टारगेट बनाना जरूरी है, ताकि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर विभिन्न इलाकों में सुचारू सफाई होती रहे. उन्होंने विभागों को सोशल मीडिया का प्रयोग करने की सलाह दी और कहा कि लोगों तक विभिन्न इलाकों के सफाई से पहले और सफाई के बाद की फोटो अपलोड की जाए, ताकि लोगों में भी सफाई को लेकर गंभीरता बने.

आर्किटेक्ट को किया जाए शामिल: बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने सड़कों की बनावट व उनकी क्वॉलिटी का मुद्दा उठाया और बताया कि रोड कटिंग का मसला दिल्ली के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है. उन्होंने कहा कि इसके लिए नीति बनाई जानी चाहिए. साथ ही सड़कों को बनाने के लिए आर्किटेक्ट को भी शामिल किया जाए, ताकि आवश्यकता के अनुसार सड़क बने और उसका डिजाइन भी प्रभावी हो. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि सड़क निर्माण से जुड़ें विभागों के एक-एक अधिकारी आदि को लेकर विशेष समिति का गठन करें ताकि सड़क बनने से पहले ही उसकी बनावट, डक्टिंग आदि पर निर्णय लिया जा सके. इसका यह फायदा होगा कि रोड कटिंग का मसला कम हो जाएगा और सड़क निर्माण में क्वॉलिटी का भी इजाफा होगा.

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

