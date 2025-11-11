ETV Bharat / state

दिल्ली की सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई बैठक, लिए गए ये अहम निर्णय

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते शोर के बीच सफाई व स्वच्छता के मसले को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. इसमें सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार के अलावा डीडीए, पीडब्ल्यूडी, डीएसआईआईडीसी व अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए.

उन्होंने कहा कि जब छोटे शहर सफाई के मामले में आगे निकल सकते हैं तो दिल्ली को तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए. सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है. अधिकारियों के पास दिल्ली को साफ-सुथरा व स्वच्छ बनाने की कोई भी योजना है, तो वह उसे लाएं. सरकार उस योजना को तुरंत लागू करेगी. हमारी प्राथमिकता यह होगी कि लोगों को कूड़ा डालने के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराए जाएं, ताकि लोग यहां-वहां कूड़ा न फैंके. उन्होंने संबधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी दिल्ली में डस्टबिन लगाने की व्यवस्था की जाए और जहां भी टूटे-फूटे डस्टबिन हैं, उन्हें तुरंत बदला जाए.

लगाए जाएंगे कूड़े के कॉम्पेक्टर: बैठक में कुछ खास निर्णय भी लिए गए, ताकि दिल्ली को तेजी से बेहतर तौर पर स्वच्छ राजधानी बनाया जाए. जैसे- दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जल्द ही अधिक क्षमता वाले कूड़े के कॉम्पेक्टर लगाए जाएंगे. इसके लिए डीडीए व ड्यूसिब जमीन मुहैया कराएगा. राजधानी में हरियाली बहुत अधिक है, इसलिए ग्रीन कूड़ा भी बहुत निकलता है. इस ग्रीन कूड़े का इस्तेमाल करने के लिए भी आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी. शुरुआती दौर में इसे सभी विधानसभाओं में लगाया जाए. बाद में इन्हें वार्ड अनुसार बढ़ाया जाएगा.

सफाई को लेकर बने गंभीरता: मुख्यमंत्री के अनुसार, अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे दिन में एक बार अपने इलाके की सड़कों,गलियों, बाजारों आदि का दौरा करें और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि उनके दौरे का पॉजिटिव संदेश जाएगा और सफाई स्टाफ सजगता से कार्य करेगा. सफाई को लेकर छोटे व बड़े टारगेट बनाना जरूरी है, ताकि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर विभिन्न इलाकों में सुचारू सफाई होती रहे. उन्होंने विभागों को सोशल मीडिया का प्रयोग करने की सलाह दी और कहा कि लोगों तक विभिन्न इलाकों के सफाई से पहले और सफाई के बाद की फोटो अपलोड की जाए, ताकि लोगों में भी सफाई को लेकर गंभीरता बने.