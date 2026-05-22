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दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, पानी की डिमांड के हिसाब से लगेगा जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज, पढ़िए पूरी खबर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम लगातार पानी और सीवर के लिए काम कर रहे हैं. लोगों को ये सुविधाएं अच्छे से मिलें इसके लिए हम निरंतर लगे हुए हैं. पहले प्रीमिसेज के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लगाए जाते थे. अब अतिरिक्त निर्माण और नया निर्माण होने पर अगर पानी की जरूरत बढ़ेगी तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज बढ़ाए जाएंगे.

नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा की है. अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज केवल जल की आवश्यकता के आधार पर ही लगाए जाएंगे. यानी जितना पानी का रिक्वायरमेंट होगा उसी के अनुसार चार्ज लगाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी अभी तक पानी की जरूरत के अलावा खुले हुए एरिया को भी इंक्लूड करके इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लिए जाते थे. अगर 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर 50 वर्ग मीटर के एरिया में ही निर्माण हुआ है तो खुले हुए एरिया को छोड़कर निर्माण हुई बिल्डिंग की पानी की जरूरत के हिसाब से ही इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लिए जाएंगे. पूरे भूखंड के हिसाब से चार्ज नहीं लिया जाएगा. साथ ही इसमें 50% की छूट भी मिलेगी.



जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज पर मुख्यमंत्री की घोषणा के मुख्य बिंदु

सीवर के लिए बुनियादी ढांचा शुल्क (आईएफसी) पानी की मांग के आधार पर लगाया जाएगा.

आईएफसी केवल किसी संपत्ति के भीतर नए विकास या अतिरिक्त निर्माण पर लगाया जाएगा.

आईएफसी उन पुनर्विकास मामलों पर लागू नहीं होगा जहां पानी की मांग अपरिवर्तित रहती है.

पानी की मांग और आईएफसी की गणना के लिए गैर-एफएआर और खुले/कवर क्षेत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.

ई और एफ श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित सभी संपत्तियों पर 50% की छूट दी जाएगी और जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों पर 70% की छूट दी जाएगी.

आईएफसी केवल 200 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट आकार पर बनी संपत्तियों/इकाइयों पर लगाया जाएगा.

200 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट का आकार संपत्ति के दस्तावेजों जैसे कन्वेयंस डीड, सेल डीड, रजिस्टर्ड जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल आदि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा.

अनाधिकृत कॉलोनियों/क्षेत्रों में पंजीकृत वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षरित योजनाओं पर विचार किया जाएगा.

200 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों पर निर्मित 50 वर्गमीटर या उससे कम आकार की आवास इकाइयों (आवासीय श्रेणी) को पानी और सीवर के लिए देय शुद्ध आईएफसी पर 50% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. आयकर अधिनियम, 1961 (या आयकर अधिनियम, 2025 के तहत बाद के प्रावधानों) की धारा 12एबी के तहत पंजीकृत संस्थान और पूजा स्थल पानी और सीवरेज के लिए देय शुद्ध आईएफसी पर 50% की अतिरिक्त छूट के लिए पात्र होंगे.



जीरो सीवरेज डिस्चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली संस्थागत और वाणिज्यिक संपत्तियों को सीपीसीबी/डीपीसीसी मानदंडों के अनुसार जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एसटीपी की स्थापना और संचालन के अधीन, लागू सीवर आईएफसी पर 50% छूट दी जाएगी.अगर एसटीपी निष्क्रिय पाया जाता है, तो इस खंड के तहत दी गई आईएफसी छूट पर 0.05% प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा.

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