उत्तर-पूर्वी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में CM रेखा गुप्ता ने कहा- आपका विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी शक्ति
दिल्ली सीएम ने कहा कि आने वाला समय विकास की रफ्तार को और तेज करने और हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का होगा.
Published : February 23, 2026 at 10:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को उत्तर-पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में खजूरी चौक स्थित नमो ग्राउंड पर सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं. इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बीते 365 दिनों को 'जनता के विश्वास, सेवा के संकल्प और सुशासन के परिणाम' का वर्ष बताया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पहला कदम बदलाव का, एक साल विकास का' केवल एक नारा नहीं, बल्कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है. पिछले एक वर्ष में सरकार ने पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था, तेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, डिजिटल गवर्नेंस और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिल्ली को नई गति और नई दिशा देने का कार्य किया है. यह वर्ष दिल्ली को नया आत्मविश्वास देने का वर्ष रहा है, जहां सरकार ने हर वर्ग जैसे गरीब, श्रमिक, महिला, युवा और मध्यम वर्ग आदि के हितों को प्राथमिकता दी.
उत्तर-पूर्वी लोकसभा की जनता के बीच जाकर एक वर्ष का कामकाज साझा किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) February 23, 2026
आपके आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा सरकार ने सिर्फ एक साल में वो काम करके दिखाया है, जो सालों तक अटका रहा।
यह सरकार घोषणा नहीं, परिणाम देती है।
यह सरकार ठहराव नहीं, रफ्तार देती है।
यह सरकार भेदभाव… pic.twitter.com/6VUUxDWtFT
दिल्ली की जनता सरकार के साथ: दिल्ली सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आधार बनाकर दिल्ली में सुशासन का नया मॉडल स्थापित किया गया है. आने वाला समय विकास की इस रफ्तार को और तेज करने, दिल्ली को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाने और हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का होगा. कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली की जनता विकास और सुशासन की इस यात्रा में सरकार के साथ खड़ी है. सरकार स्वयं को जनता का सेवक मानते हुए दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी. आपका विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी विश्वास के साथ विकसित दिल्ली के निर्माण का संकल्प आगे बढ़ता रहेगा.
पूजा करने पर दर्ज होते थे मुकदमे: वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली को 27 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा कि मुख्यमंत्री मंच पर हों और सामने ‘जय श्रीराम’ के नारे लगे, यह जनता के वोट की ताकत है. आज दिल्ली का वह सपना पूरा हुआ है कि ऐसी मुख्यमंत्री सत्ता में हैं, जिनके घर और दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले हैं. हमने वो समय भी देखा है जब मां यमुना के किनारे छठ पूजा करने जाने पर लोगों पर मुकदमे दर्ज होते थे और आज वह समय भी है जब जो कहा गया वह किया गया.
यह केवल शुरुआत: उन्होंने कहा, आज सरकार जनता के बीच है, चाहे आरोग्य मंदिरों की बात हो, अटल कैंटीन की, इलेक्ट्रिक बसों की, सड़कों के सुधार की, दिल्ली की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने की या कांवड़ सेवा, छठ पूजा और दीपावली जैसे भव्य आयोजनों की. 365 दिनों में 365 से अधिक कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे किए गए हैं. लेकिन यह केवल शुरुआत है. इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, सांसद योगेन्द्र चंदोलिया, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक अजय महावर सहित अनेक जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे.
