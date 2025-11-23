ETV Bharat / state

CM रेखा गुप्ता का मनीष सिसोदिया पर तीखा हमला- “काम न करने का डर था, इसलिए भागे"

जनसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री व पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा विधायक रविंद्र सिंह नेगी विधायक डॉ. अनिल गोयल विधायक रविकांत पूर्व विधायक नसीब सिंह सहित स्थानीय भाजपा नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार शाम विनोद नगर वार्ड में आयोजित जनसभा में पहुँचीं. जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सरला चौधरी के समर्थन में वोट देने की अपील की.

रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी और उसके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि पटपड़गंज विधानसभा उन नेताओं के पास थी जो टीवी और अखबारों में विकास के दावे करते नहीं थकते थे लेकिन क्षेत्र की हालत बद से बदतर होती चली गई. जनता के बीच जाने का समय आया तो वे क्षेत्र से गायब हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि काम न होने का जवाब देना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक बनने के बाद ही क्षेत्र का वास्तविक विकास शुरू हुआ है और लोग अब जमीन पर बदलाव देख पा रहे हैं.



रेखा गुप्ता ने बताया कि पटपड़गंज विधानसभा को 40 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है जिसके तहत क्षेत्र की हर गली नाली और आवश्यक बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिया कि वार्ड का कोई भी हिस्सा उपेक्षित नहीं रहेगा और सभी लंबित कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि यमुना पार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधारों को गति देने के लिए यमुना पार विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है. जिसमें 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि यह बजट क्षेत्र में नई दिशा और व्यापक विकास की नींव रखेगा और आने वाले समय में लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

