ETV Bharat / state

CM रेखा गुप्ता अटैक मामला: कोर्ट में आरोपी राजेशभाई खिमजी ने जेल अधिकारियों पर मारपीट के लगाए आरोप

आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया की ओर से कहा गया कि उसके साथ 4 मई को दो जेल अधिकारियों ने मारपीट की थी. जिसके बाद कोर्ट ने जेल अधीक्षक से 29 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने इस याचिका पर जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. आज जेल अधीक्षक ने दोनों आरोपियों की सुरक्षा को लेकर एक रिपोर्ट दाखिल किया जिस पर आरोपियों के वकील ने रिपोर्ट पढ़ने के लिए समय देने की मांग की.

आज सुनवाई के दौरान गवाह अनिल अग्रवाल के बयान दर्ज किए गए. दोनों आरोपियो के वकीलों ने अनिल अग्रवाल का क्रास-एग्जामिनेशन किया. आज आरोपी तहसीन राजा ने उन सामानों को छोड़ने की मांग की जिन्हें उसकी तलाशी के दौरान पुलिस ने जब्त किया था.

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ एक गवाह ने बयान दर्ज कराया. एडिशनल सेशंस जज निशांत गर्ग ने मामले की अगली सुनवाई 29 मई को करने का आदेश दिया.

बता दें कि 25 अप्रैल को दोनों आरोपियों ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल के दूसरे कैदी उसके साथ मारपीट करते हैं और उन कैदियों से उनकी जान को खतरा है. आरोपियों राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया और तहसीन राजा शेख ने अर्जी दायर कर कहा था कि जेल के दूसरे कैदी उनके साथ मारपीट करते हैं. कैदियों ने दोनों आरोपियों के परिवार को भी धमकी दी है. दोनों आरोपियों ने अपनी अर्जी में मांग की है कि उन्हें बाकी कैदियों से अलग बैरक में रखा जाए ताकि दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

बता दें कि कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपी तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 109(1) और आरोपी राजेश खिमजी के खिलाफ 109(1), 115(2), 221 और 132 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में क्या?

बता दें कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी ने एक सपने के बाद ऐसा किया था. चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने सपने में देखा कि एक शिवलिंग के बगल में बैठे कुत्ते ने उससे कहा कि दिल्ली में कुत्ते कष्ट में हैं, चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने फेसबुक पर वीडियो देखे जिसमें कुत्तों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे थे. चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि राजेश खिमजी ने मई में अयोध्या में बंदरों के सवाल पर भूख हड़ताल किया था.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर 2025 को चार सौ पेजों का चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, लोकसेवक के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजेश खिमजी आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रुख से नाराज था. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए. इस फैसले का रेखा गुप्ता ने पुरजोर समर्थन किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इससे नाराज राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त 2025 को उस समय हमला किया जब वो जन सुनवाई कर रही थी.

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपियों ने तिहाड़ जेल में जान को खतरा बताया, कहा-आरोपी करते हैं मारपीट

ये भी पढ़ें- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दो गवाहों के बयान दर्ज, जानें पूरा मामला