कैबिनेट संग CM रेखा गुप्ता हरमंदिर साहिब में 'शुकराना' के लिए रवाना, जानिए क्या है वजह

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ हरमंदिर साहिब में शुक्राना किया. उन्होंने दुर्गियाना मंदिर और श्री रामतीर्थ में श्रद्धा-सुमन अर्पित किए.

सीएम सोमवार सुबह कैबिनेट मंत्रियों को साथ हुईं रवाना
सीएम सोमवार सुबह कैबिनेट मंत्रियों को साथ हुईं रवाना (ETV Bharat)
Published : December 8, 2025 at 11:25 AM IST

Updated : December 8, 2025 at 11:40 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली में सप्ताह के पहले कार्यदिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के संग अमृतसर के लिए रवाना हो गई हैं. आज इन सबका दिन पंजाब में बितेगा. दरअसल, लालकिला परिसर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय (23-25 नवंबर) को हुए गुरमत समागम के भव्य व सफल आयोजन पर ‘शुकराना’ अदा करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अमृतसर स्थित हरमिंदर साहब (गोल्डन टैंपल) मत्था टेकने रवाना हो गई है.

सोमवार सुबह कैबिनेट मंत्रियों को साथ हुईं रवाना : सोमवार सुबह दिल्ली से रवाना होते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और मंत्रियों ने विमान से सेल्फी भी शेयर की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मंत्री कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविन्द्र इन्द्राज, आशीष सूद भी विमान के बिजनेस क्लास की सीट पर बैठे दिखाई दिए.

दरबार साहब के आशीर्वाद से गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन सफल रहा : मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वे सभी अरदास और शुकराना के लिए हरमंदिर साहिब जी जा रहे हैं. मुख्यमंत्री का कहना है कि दरबार साहब के आशीर्वाद से ही राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है. तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने शिरकत कर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जो एक रिकॉर्ड है.

कैबिनेट के साथ हरमिंदर साहिब जाना कृतज्ञता का प्रतीक : मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि उनका अपनी पूरी सरकार की कैबिनेट के साथ हरमिंदर साहिब जाना केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि गुरु परंपरा के प्रति गहरी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है. सिख इतिहास में हरमिंदर साहिब वह पवित्र स्थल है, जहां संसार भर से संगत केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, साहस और सेवा की भावना प्राप्त करने आती है.

कठिन समय में भी गुरु की रोशनी मार्गदर्शन करती है : मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गुरु साहिब को ‘शुकराना’ अर्पित करने का यह कदम दिल्ली सरकार की ओर से सिख समुदाय के प्रति सम्मान और दिल्ली की सांझी विरासत को नमन भी है, कि कठिन समय में भी गुरु की रोशनी मार्गदर्शन करती है और सबको एकसूत्र में बांधती है.

‘गुरमत समागम’ में छह लाख श्रद्धालुओं ने भागीदारी की- सीएम : बता दें कि लाल किला पर 23 से 25 नवंबर को तीन दिवसीय ‘गुरमत समागम’ स्वतंत्र भारत के सबसे भव्य और धार्मिक आयोजनों के रूप में स्थापित हुआ. इस समागम का संयुक्त आयोजन दिल्ली सरकार एवं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें छह लाख श्रद्धालुओं ने भागीदारी की, जो एक रिकॉर्ड है. इनमें दिल्ली और देश के अन्य राज्यों के अलावा विदेश से आए श्रद्धालुओं ने नवें पातशाह को नमन किया और उनके बलिदान को स्मरण किया. इस आयोजन की गरिमा को उस समय और अधिक विस्तार मिला जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व गणमान्यों ने लाल किला पहुंचकर गुरु साहिब को नमन किया था.

पंजाब में दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के कार्यक्रम : सीएम रेखा गुप्ता जी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अमृतसर प्रवास पर रहेंगी. सुबह राजासांसी हवाई अड्डे पर लैंडिंग के बाद श्री हरिमंदिर साहिब जी में दर्शन उसके बाद श्री दुर्ग्याणा तीर्थ में दर्शन. दोपहर 01:45 बजे श्री वाल्मीकि तीर्थ (रामतीर्थ) के दर्शन. दोपहर 02:45 बजे राजासांसी हवाई अड्डे पर आगमन और दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी.

संपादक की पसंद

