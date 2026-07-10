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CM रेखा गुप्ता ने अभय वर्मा को बनाया दिल्ली सरकार का मुख्य प्रवक्ता, अनिल शर्मा व हरीश खुराना प्रवक्ता नियुक्त

अभय वर्मा दिल्ली सरकार का मुख्य प्रवक्ता, अनिल शर्मा व हरीश खुराना प्रवक्ता नियुक्त ( ETV Bharat )