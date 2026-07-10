CM रेखा गुप्ता ने अभय वर्मा को बनाया दिल्ली सरकार का मुख्य प्रवक्ता, अनिल शर्मा व हरीश खुराना प्रवक्ता नियुक्त
सरकार की नीतियों और निर्णयों की आधिकारिक जानकारी जनता व मीडिया तक समयबद्ध रूप से पहुंचाएंगे: सीएम रेखा गुप्ता
Published : July 10, 2026 at 10:08 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 10:23 PM IST
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मीनगर के विधायक अभय कुमार वर्मा को दिल्ली सरकार का मुख्य प्रवक्ता तथा आरके पुरम से विधायक अनिल कुमार शर्मा और मोती नगर से विधायक हरीश खुराना को सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया है. ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित शासन के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार के नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक एवं तथ्यपरक जानकारी समयबद्ध तरीके से नागरिकों और मीडिया तक पहुंचाई जा सकेगी.
माननीय विधायक एवं भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक श्री अभय कुमार वर्मा जी को दिल्ली सरकार का मुख्य प्रवक्ता तथा विधायक श्री अनिल कुमार शर्मा जी और श्री हरीश खुराना जी को प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 10, 2026
मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी नई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक…
मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्ता के रूप में नियुक्त जनप्रतिनिधि विभिन्न समसामयिक विषयों पर दिल्ली सरकार का अधिकृत पक्ष प्रस्तुत करेंगे. वे सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों, नीतिगत पहलों तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर आधिकारिक जानकारी साझा करेंगे. मीडिया के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से तथ्यों और निर्णयों का स्पष्टीकरण भी देंगे. इसके साथ ही वे विभिन्न विभागों से प्राप्त अधिकृत सूचनाओं के आधार पर सरकार का दृष्टिकोण जनता तक पहुंचाने का दायित्व निभाएंगे.
प्रभावी जनसंवाद सुशासन का महत्वपूर्ण आधार- CM
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावी जनसंवाद सुशासन का महत्वपूर्ण आधार है. मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्ताओं की नियुक्ति से सरकार एवं नागरिकों के बीच संवाद और अधिक सशक्त होगा तथा शासन से संबंधित प्रामाणिक, पारदर्शी और समयबद्ध जानकारी जनसामान्य तक सुव्यवस्थित रूप से पहुंच सकेगी. इससे सरकार की जनहितकारी पहलों के संबंध में स्पष्ट एवं अधिकृत सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी और मजबूत होगी.
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