ETV Bharat / state

सीएम और मेयर के सफाई अभियान की खुली पोल, दिवाली पर कूड़ा-कूड़ा हुई देश की राजधानी दिल्ली, देखें हाल

दिवाली से पहले ही दम तोड़ गया सफाई अभियान, दिवाली सहित पूरा त्यौहारी सीजन कूड़े के ढेरों के बीच बिताने को मजबूर जनता

दिवाली पर कूड़ा कूड़ा हुई देश की राजधानी दिल्ली
दिवाली पर कूड़ा कूड़ा हुई देश की राजधानी दिल्ली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 20, 2025 at 7:33 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में चार इंजन की भाजपा सरकार लगातार राजधानी में इस बार ऐतिहासिक दिवाली होने का ढोल पीट रही है. लेकिन, दिवाली पर सबसे महत्वपूर्ण सफाई व्यवस्था दम तोड़ती हुई दिख रही है. हर वार्ड में कूड़े के बड़े-बड़े ढेर नजर आ रहे हैं. जबकि करीब डेढ़ महीने पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेयर की मौजूदगी में एक महीने का सफाई अभियान शुरू किया था. उस अभियान की बड़े त्यौहार दिवाली पर पोल खुलती दिख रही है.

ईटीवी भारत ने अलग अलग वार्ड में जाकर सफाई अभियान की पड़ताल की. सबसे पहले पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन वार्ड में जाकर देखा तो यहां दिल्ली नगर निगम के बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से करीब 300 मीटर की दूरी पर गली के पास ही कूड़े का ढेर पढ़ा हुआ है. यह कूड़े का ढेर बिल्कुल आबादी के पास है, जहां से हर सैन्य लोगों का निकलना होता है. लेकिन, इस पर भी चार इंजन की सरकार में शामिल दिल्ली नगर निगम की नजर नहीं पड़ी. दिलशाद गार्डन वार्ड के पार्षद वीर सिंह पंवार निगम में बीजेपी के बड़े नेता हैं. निगम के एकीकरण से पहले पूर्वी निगम की स्थाई समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. लेकिन, दिवाली पर अपने वार्ड को साफ नहीं रख पाए.

दिवाली पर कूड़ा कूड़ा हुई देश की राजधानी दिल्ली (ETV Bharat)

प्रीत विहार वार्ड में कूड़े का 200 मीटर लंबा ढेर: इसके बाद ईटीवी भारत संवाददाता ने प्रीत विहार वार्ड में जाकर देखा तो वहां भी शकरपुर से प्रीत विहार और मंडावली को जाने वाली सड़क पर कूड़े का 200 मीटर लंबा ढेर पड़ा हुआ है. ये ढेर भी भी बिल्कुल सड़क पर ही एक निजी स्कूल के पास बना हुआ है. जबकि प्रीत विहार वार्ड के पार्षद रमेश गर्ग खुद निगम की जन स्वास्थ्य समिति के डिप्टी चेयरमैन हैं. इस समिति की पहली जिम्मेदारी साफ सफाई को बरकरार रख दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को फैलने से रोकना है.

प्रीत विहार वार्ड में कूड़े का 200 मीटर लंबा ढेर
प्रीत विहार वार्ड में कूड़े का 200 मीटर लंबा ढेर (ETV Bharat)

सड़क पर 300 मीटर लंबा कूड़े का अंबार: इसके बाद शकरपुर वार्ड में पांडवनगर अंडरपास के नजदीक कूड़े का सड़क पर 300 मीटर लंबा कूड़े का अंबार दिल्ली सरकार और नगर निगम के सफाई अभियान की पोल खोल रहा है. यहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति दुर्गंध से परेशान दिख रहा है. वहीं, यहां से आगे बढ़ने पर इसी रोड पर शकरपुर वार्ड में ही दो और बड़े कूड़े के ढेर पड़े हैं. जबकि शकरपुर वार्ड के पार्षद राम किशोर शर्मा खुद निगम के शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन हैं. खुद जोन चेयरमैन के वार्ड में कूड़े के बड़े बड़े चार चार ढेर पड़े हुए हैं. ये कूड़े के ढेर इस बात की भी गवाही दे रहे हैं कि ये एक दिन में नहीं बने बल्कि एक दो सप्ताह में बने हैं. लेकिन, त्यौहारी सीजन के बावजूद चार इंजन की सरकार की नींद नहीं टूटी कि वह इस कूड़े को हटवा सके और लोगों को साफ सफाई के बीच दिवाली मनाने का मौका दे.

सड़क पर 300 मीटर लंबा कूड़े का अंबार
सड़क पर 300 मीटर लंबा कूड़े का अंबार (ETV Bharat)

इससे आगे चलने पर गणेश चौक पर ही कूड़े का एक और बड़ा ढेर पड़ा हुआ जो बिल्कुल मेन रोड के नजदीक है. इसके पास ही बस स्टैंड भी बना हुआ है. यहां से गुजरने वाले लोगों का बदबू से बुरा हाल है. इस कूड़े के ढेर की वजह से बस स्टैंड पर बस पकड़ने के लिए खड़े होने वाले यात्रियों को भी परेशानी होती है.

क्या बोले लोग: वहीं, इन कूड़े के ढेर के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने कहा कि ये ढेर काफी दिन से पड़े हुए हैं. दिवाली पर भी सरकार और निगम के जिम्मेदार लोगों ने इनको हटाने का इंतजाम नहीं किया. यहां से गुजरने पर बहुत बदबू आती है. दिवाली जैसे त्यौहार पर जब सफाई का सबसे ज्यादा महत्व होता है तब भी ये कूड़े के बड़े बड़े ढेर पड़े रहना गलत है. इनको हटाया जाना चाहिए. गणेश चौक के पास ही गणेश नगर में रहने वाले मोंटू ने कहा कि दिवाली पर तो सरकार को सफाई पर ध्यान देना चाहिए था. निगम की जिम्मेदारी है सफाई की. हर जगह बीजेपी की सरकार है दिल्ली में फिर भी दिवाली पर सफाई नहीं हुई. पांडव नगर में रहने वाले और गणेश चौक से गुजर रहे समीर ने कहा कि ये ढेर काफी समय से पड़ा हुआ है. यहां सफाई बहुत कम होती है. लेकिन, दिवाली पर तो सफाई होनी चाहिए थी. यह कूड़ा बहुत बुरा लग रहा है.

'कूड़े के ढेर हटाने के लिए करेंगे त्वरित कार्रवाई': शकरपुर वार्ड के निगम पार्षद राम किशोर शर्मा से जब कूड़े के जगह जगह पड़े ढेरों को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि इनको हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं. सफाई व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसको हर हाल में पूरा करेंगे. दिवाली को लेकर पूरे जोन में सफाई अभियान चलाया जा रहा है. कहीं एक दो जगह कूड़ा छूट गया होगा इसको हटाने के लिए अभी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं.

पूरी दिल्ली के कूड़ा कूड़ा होने को लेकर दिल्ली सरकार और मेयर ने साधी चुप्पी
वहीं, दिवाली पर पूरी दिल्ली के कूड़ा कूड़ा होने को लेकर जब दिल्ली सरकार का पक्ष जानने के लिए सरकार के मीडिया प्रभारी शिवम छाबड़ा से सरकार का पक्ष मांगा गया तो उन्होंने मैसेज का कोई जवाब नहीं देते हुए चुप्पी साध ली. इसके साथ ही सरकार के सरकार डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी विभाग के निदेशक सुशील सिंह से सरकार वर्जन मांगा गया तो उन्होंने भी चुप्पी साधते हुए कोई जवाब नहीं दिया.

इसके अलावा दिल्ली नगर निगम में बीजेपी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी दिवाली के त्यौहार पर दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर होने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया. जबकि दिल्ली में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम की है और निगम चार इंजन की भाजपा सरकार यानी कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और खुद नगर निगम उसका हिस्सा है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI CM REKHA GUPTA
DELHI MAYOR RAJA IQBAL SINGH
DELHI CLEANLINESS DRIVE ON DIWALI
MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
GARBAGE DUMPING IN EVERY WARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजद, 59 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.