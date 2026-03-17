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सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रियों के साथ की एलजी तरणजीत सिंह संधू से मुलाकात, कहा- निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कर रहे काम

उन्होंने एलजी से मुलाकात को लेकर कहा कि शासन और प्रशासन के बीच संवाद और समन्वय ही प्रगति और सुशासन का सशक्त आधार है.

सीएम ने मंत्रियों के साथ एलजी से की शिष्टाचार भेंट
सीएम ने मंत्रियों के साथ एलजी से की शिष्टाचार भेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 17, 2026 at 10:52 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपने कैबिनेट के सहयोगी मंत्रियों के साथ लोकनिवास में उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू से शिष्टाचार भेंट की. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यह मुलाकात दिल्ली के समावेशी विकास और जनसेवा के प्रति हमारे साझा संकल्प को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है. शासन और प्रशासन के बीच निरंतर संवाद और समन्वय ही राज्य की प्रगति और सुशासन का सशक्त आधार है. इस अवसर पर जनहित की प्रमुख योजनाओं तथा दिल्ली को आधुनिक और विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करने के हमारे विजन पर सार्थक एवं विस्तृत चर्चा हुई.

सीएम ने आगे लिखा, हम दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के उज्ज्वल भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा, दिल्ली के शिक्षा शिक्षा मंत्री आशीष सूद, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यटन एवं विकास मंत्री कपिल मिश्रा और समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र सिंह इन्द्राज मौजूद रहे.

इसके बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली के बजट को लेकर डॉक्टर्स और महिला कमर्शियल ड्राइवरों से भी सचिवालय में संवाद करने के साथ दिल्ली का बजट हर वर्ग की आकांक्षाओं को साथ लेकर आगे बढ़े इसी संकल्प के साथ डॉक्टर्स और महिला कमर्शियल ड्राइवर्स से संवाद किया. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि शासन जनता के और निकट आए, और नीति निर्माण लोगों के अनुभवों, आवश्यकताओं और सुझावों से ही दिशा पाए. यही जनभागीदारी विकसित दिल्ली की सबसे बड़ी शक्ति है. चिकित्सा जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त, सुलभ और जनकेंद्रित बनाने पर सार्थक चर्चा हुई. उनके अनुभव और सुझाव एक मजबूत और संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करते हैं.

उन्होंने कहा, महिला कमर्शियल ड्राइवर्स की मेहनत को सलाम. सीएम ने उनसे बजट को लेकर उनकी अपेक्षाएं जानीं और उनके अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि उनका आत्मविश्वास और बढ़ती भागीदारी दिल्ली की बदलती कार्यसंस्कृति का प्रतीक है. हम संकल्पबद्ध हैं कि इन सुझावों की झलक आगामी बजट में दिखे, ताकि यह बजट हर वर्ग के लिए समृद्धि का माध्यम बने और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

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